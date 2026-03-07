#Референдум-2026
Спорт

В США пожар уничтожил дом казахстанского боксера

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2026 12:17 Фото: скриншот видео
В Лос-Анджелесе (США) сгорел дом казахстанского боксера Мадияра Ашкеева, сообщает Zakon.kz.

Спортсмен рассказал о происшествии в Instagram. По его словам, пожар начался около четырех часов дня, когда семья собиралась пойти на ауызашар к другу.

"Я почувствовал запах гари из дома. Я спросил домашних: Ничего не горит, еда не пригорела? Отвечают: Нет, все в порядке. В какой-то момент я открыл гараж – половина дома была в огне, кругом черный дым. Мы успели вывести всех членов семьи на улицу", – цитирует Ашкеева портал Sportarena.


В результате пожара никто не пострадал. Семья боксера временно разместилась у друзей.

Ашкеев провел на профессиональном ринге 15 боев: одержал 14 побед, семь из них – нокаутом. Единственное поражение он потерпел в декабре 2020 года, уступив американцу Чарльзу Конуэллу на вечере бокса в комплексе Wild Card Boxing в Лос-Анджелесе.

Также Ашкеев является бронзовым призером чемпионата Казахстана 2014 года среди любителей и бронзовым призером Всемирной серии бокса (WSB) в составе команды Astana Arlans.

Ранее сообщалось, что Жанибек Алимханулы может вернуться на ринг уже летом 2026 года.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
