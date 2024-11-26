ПСЖ хочет купить игрока сборной Узбекистана Хусанова
Фото: Instagram/rclens
Действующий чемпион Франции, клуб ПСЖ заинтересован в приобретении 20-летнего защитника "Ланса" и сборной Узбекистана – Абдукодира Хусанова, сообщает Zakon.kz.
Как информирует Foot Mercato, лучший клуб Франции прошлого сезона хочет пригласить узбекского футболиста в зимнее трансферное окно.
Представитель "парижан" в лице Луиша Кампуша уже встретился с менеджером игрока и обсудил предварительные детали.
Фото: Instagram/rclens
Рыночная стоимость футболиста сборной Узбекистана оценивается в 5 миллионов евро.
Абдукодир Хусанов выступает за "Ланс" с прошлого сезона, где сыграл 21 матч, но пока не отметился забитыми мячами.
Пока узбекский футболист демонстрирует свое мастерство в Лиге 1, то российский наставник Станислав Черчесов поставил себе двойку за полгода работы в сборной Казахстана.
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