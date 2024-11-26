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ПСЖ хочет купить игрока сборной Узбекистана Хусанова

Футбол Переход ПСЖ, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 17:58 Фото: Instagram/rclens
Действующий чемпион Франции, клуб ПСЖ заинтересован в приобретении 20-летнего защитника "Ланса" и сборной Узбекистана – Абдукодира Хусанова, сообщает Zakon.kz.

Как информирует Foot Mercato, лучший клуб Франции прошлого сезона хочет пригласить узбекского футболиста в зимнее трансферное окно.

Представитель "парижан" в лице Луиша Кампуша уже встретился с менеджером игрока и обсудил предварительные детали.

Футбол Переход ПСЖ, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 17:58

Фото: Instagram/rclens

Рыночная стоимость футболиста сборной Узбекистана оценивается в 5 миллионов евро.

Абдукодир Хусанов выступает за "Ланс" с прошлого сезона, где сыграл 21 матч, но пока не отметился забитыми мячами.

Пока узбекский футболист демонстрирует свое мастерство в Лиге 1, то российский наставник Станислав Черчесов поставил себе двойку за полгода работы в сборной Казахстана. 

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