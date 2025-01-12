Ход королевы: Жансае Абдумалик исполнилось 25 лет
Фото: Instagram/zhansaya_abdumalik
12 января непревзойденная казахстанская шахматистка отпраздновала юбилейную дату, сообщает Zakon.kz.
Личным событием она скромно поделилась на своей странице в Instagram.
Вот уже на протяжении нескольких лет Жансая остается гордостью Казахстана. Она – настоящая звезда на шахматном Олимпе, впервые в истории страны завоевавшая титул международного гроссмейстера среди мужчин, а также гроссмейстер среди женщин.
По случаю праздника Жансая поделилась редким архивным фото, чем умилила огромную армию своих поклонников.
Фото: Instagram/zhansaya_abdumalik
На днях стали известны важные спортивные соревнования Казахстана в этом году.
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