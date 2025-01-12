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Спорт

Ход королевы: Жансае Абдумалик исполнилось 25 лет

День рождения, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 04:00 Фото: Instagram/zhansaya_abdumalik
12 января непревзойденная казахстанская шахматистка отпраздновала юбилейную дату, сообщает Zakon.kz.

Личным событием она скромно поделилась на своей странице в Instagram.

Вот уже на протяжении нескольких лет Жансая остается гордостью Казахстана. Она – настоящая звезда на шахматном Олимпе, впервые в истории страны завоевавшая титул международного гроссмейстера среди мужчин, а также гроссмейстер среди женщин.

По случаю праздника Жансая поделилась редким архивным фото, чем умилила огромную армию своих поклонников.

День рождения, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 04:00

Фото: Instagram/zhansaya_abdumalik

На днях стали известны важные спортивные соревнования Казахстана в этом году.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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