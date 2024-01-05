Жансая Абдумалик нежно обратилась к отцу
Фото: Instagram/zhansaya_abdumalik
Именитая казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик сегодня, 5 января 2024 года, опубликовала фотографию с папой Данияром Ашировым, которого поздравила с днем рождения, сообщает Zakon.kz.
Под публикацией спортсменка нежно обратилась к отцу.
"С днем рождения, пап! Сиииина-сиииина люблю", – написала Жансая Абдумалик.
Подписчики присоединились к поздравлениям и пожелали папе шахматистки крепкого здоровья:
- "С днем рождения папы!"
- "С днем рождения вашего папу! Спасибо ему за такую дочку!"
- "С днем рождения папу умной, красивой девушки, гордости нашей страны!"
- "С днем рождения папы, дорогая. Всех благ папе, крепкого здоровья самое главное".
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