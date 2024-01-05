Жансая Абдумалик нежно обратилась к отцу

Фото: Instagram/zhansaya_abdumalik

Именитая казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик сегодня, 5 января 2024 года, опубликовала фотографию с папой Данияром Ашировым, которого поздравила с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

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