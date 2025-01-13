Дубль Дембеле принес победу ПСЖ и лидерство в таблице Лиги 1

В ночь на 13 января чемпион Франции, клуб Пари Сен-Жермен одержал очередную победу в Лиге 1, благодаря двум голам своего лидера Усмана Дембеле, сообщает Zakon.kz.

Форвард ПСЖ открыл счет на 13-й минуте поединка против "Сент-Этьена", в рамках 17-го тура французского первенства.

Спустя 10 минут Дембеле реализовал пенальти и удвоил преимущество хозяев поля. Гости ответили только голом Зурико Давиташвили во втором тайме. Итоговый результат на табло – 2:1 в пользу "парижан".

После победы над "Сент-Этьеном" команда Луиса Энрике уверенно и единолично возглавляет турнирную таблицу французского чемпионата, накопив 43 балла после 17 туров.

"Очень понравился соперник, начали матч без всякого страха, владели мячом и высоко прессинговали. Мы наоборот немного потерялись. Затем стали создавать моменты, а забитые голы нас воодушевили. Задача команды – воспользоваться сильными качествами своих лучших игроков. Должны были побеждать с более крупным счетом, но не хватило эффективности. Нам нужно играть более уверенно". Главный тренер ПСЖ Луис Энрике

К этому часу в списке главных преследователей ПСЖ светятся два коллектива: Марсель (36 очков) и "Монако" (31).

В следующем туре Лиги 1 чемпион Франции 18 января поедет в гости к "Лансу", который на днях отправил своего узбекского легионера Абдукодира Хусанова в английский "Манчестер Сити" за 50 млн евро. 20-летний центральный защитник и уроженец Ташкента сейчас проходит медобследование у "горожан".