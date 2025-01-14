Казахстанцы были близки к первым медалям на зимней Универсиаде в Италии

14 января на зимней Универсиаде в Италии был разыгран первый комплект наград. Призы разыграли мужчины-биатлонисты на дистанции 15 км в индивидуальной гонке, сообщает Zakon.kz.

Всего на старт этих соревнований вышел 41 участник, среди которых были и четверо казахстанских спортсменов.

С первых километров гонки в борьбу Всемирных студенческих игр вступили два казахстанских биатлониста – Кирилл Бауер и Никита Акимов. Некоторое время они числились в списке лучшей первой пятерки.

Фото: Instagram/torino2025_fisugames

Однако промахи в стрельбе не позволили нашим спортсменам завоевать первые награды итальянских баталий.

В итоге Никита Акимов закончил соревнования на шестой позиции, Кирилл Бауер – 11-й, Ержанат Куандык – 12-й и Вадим Куралес – 15-й.

Чемпионом Универсиады – 2025 в гонке на 15 км стал украинец Богдан Борковский.

В 17:05 по казахстанскому времени в борьбу вступят наши биатлонистки, они попытают свое счастье на дистанции в 12,5 км.

Накануне казахстанская делегация спортсменов покорила Италию своим выходом на церемонии открытия XXXII зимней Универсиады.