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Спорт

Казахстанские биатлонисты на финише упустили "бронзу" Универсиады-2025

Биатлон Универсиада 4 место, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 15:20 Фото: Instagram/torino2025_fisugames
16 января на ХХХII зимних студенческих играх в Италии были разыграны медали в смешанной эстафете у биатлонистов, где казахстанские спортсмены только на последних метрах дистанции отдали призовое место, сообщает Zakon.kz.

Честь Казахстана на этой гонке представляли Никита Акимов и Полина Егорова, которые неважно начали данную программу. 

Но по ходу дистанции наши биатлонисты сначала сумели войти в топ-5 лучших сборных, а затем на заключительном этапе, благодаря хорошей стрельбе Никиты Акимова, вышли на вторую позицию.

Фото: Instagram/torino2025_fisugames

Однако казахстанцу на последнем километре финишных разборок не хватило сил и он пропустил вперед представителей Чехии и Польши, которые заняли второе и третье места соответственно.

А чемпионами Универсиады-2025 в смешанной эстафете стали студенты Украины. 

Несмотря на это обидное поражение казахстанские спортсмены замыкают призовую тройку команд в медальном зачете итальянских соревнований, с активом в шесть медалей. Впереди нас Франция (10) и Германия (9).

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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