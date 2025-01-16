Казахстанские биатлонисты на финише упустили "бронзу" Универсиады-2025

16 января на ХХХII зимних студенческих играх в Италии были разыграны медали в смешанной эстафете у биатлонистов, где казахстанские спортсмены только на последних метрах дистанции отдали призовое место, сообщает Zakon.kz.

Честь Казахстана на этой гонке представляли Никита Акимов и Полина Егорова, которые неважно начали данную программу.

Но по ходу дистанции наши биатлонисты сначала сумели войти в топ-5 лучших сборных, а затем на заключительном этапе, благодаря хорошей стрельбе Никиты Акимова, вышли на вторую позицию.

Фото: Instagram/torino2025_fisugames

Однако казахстанцу на последнем километре финишных разборок не хватило сил и он пропустил вперед представителей Чехии и Польши, которые заняли второе и третье места соответственно.

А чемпионами Универсиады-2025 в смешанной эстафете стали студенты Украины.

Несмотря на это обидное поражение казахстанские спортсмены замыкают призовую тройку команд в медальном зачете итальянских соревнований, с активом в шесть медалей. Впереди нас Франция (10) и Германия (9).