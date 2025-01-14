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Спорт

Казахстан вошел в список лидеров медального зачета Универсиады-2025

Хоккей Победа Корея , фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 22:49 Фото: Instagram/kazakhstanhockey
В итальянском Турине завершился первый медальный день ХХХII зимней Универсиады, где копилка четырех сборных была пополнена наградами высшего достоинства, сообщает Zakon.kz.

В этом списке команд, которые завоевали золотую награду, числится и казахстанская студенческая дружина. Благодаря победе фристайлистки Анастасии Городко наша сборная сейчас занимает четвертое место в медальном зачете Универсиады, сообщает пресс-служба FISU в Турине.

Впереди нас представители трех государств, во главе которых стоит французская команда, с активом в три золотые и одну серебряную медаль. Далее идут Финляндия и Украина, у которых по две награды. 

Универсиада Медальный зачет , фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 22:49

Фото: Instagram/torino2025_fisugames

Четвертый соревновательный день зимних студенческих игр закончился второй кряду победой казахстанской хоккейной дружины, которая разгромила посланцев Республики Корея со счетом 7:1. 

Два дня назад подопечные Олега Болякина также с крупным счетом переиграли шведских хоккеистов (9:2), правда в начале матча проигрывали – 0:2.  

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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