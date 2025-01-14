Казахстан вошел в список лидеров медального зачета Универсиады-2025

В итальянском Турине завершился первый медальный день ХХХII зимней Универсиады, где копилка четырех сборных была пополнена наградами высшего достоинства, сообщает Zakon.kz.

В этом списке команд, которые завоевали золотую награду, числится и казахстанская студенческая дружина. Благодаря победе фристайлистки Анастасии Городко наша сборная сейчас занимает четвертое место в медальном зачете Универсиады, сообщает пресс-служба FISU в Турине.

Впереди нас представители трех государств, во главе которых стоит французская команда, с активом в три золотые и одну серебряную медаль. Далее идут Финляндия и Украина, у которых по две награды.

Фото: Instagram/torino2025_fisugames

Четвертый соревновательный день зимних студенческих игр закончился второй кряду победой казахстанской хоккейной дружины, которая разгромила посланцев Республики Корея со счетом 7:1.

Два дня назад подопечные Олега Болякина также с крупным счетом переиграли шведских хоккеистов (9:2), правда в начале матча проигрывали – 0:2.