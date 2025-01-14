Казахстан вошел в список лидеров медального зачета Универсиады-2025
В этом списке команд, которые завоевали золотую награду, числится и казахстанская студенческая дружина. Благодаря победе фристайлистки Анастасии Городко наша сборная сейчас занимает четвертое место в медальном зачете Универсиады, сообщает пресс-служба FISU в Турине.
Впереди нас представители трех государств, во главе которых стоит французская команда, с активом в три золотые и одну серебряную медаль. Далее идут Финляндия и Украина, у которых по две награды.
Фото: Instagram/torino2025_fisugames
Четвертый соревновательный день зимних студенческих игр закончился второй кряду победой казахстанской хоккейной дружины, которая разгромила посланцев Республики Корея со счетом 7:1.
Два дня назад подопечные Олега Болякина также с крупным счетом переиграли шведских хоккеистов (9:2), правда в начале матча проигрывали – 0:2.