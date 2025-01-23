Казахстан покинул топ-10 медального зачета Универсиады-2025
Несмотря на завоеванные две награды, казахстанская сборная 22 января опустилась с девятого места на 12-ю позицию по количеству призов нынешних студенческих Игр в Италии.
Скорее всего, данное местоположение сохранится за нашими представителями, ну а может даже ухудшиться в последний соревновательный день Универсиады-2025.
Казахстанская делегация в заключительный день итальянских состязаний может рассчитывать на медали в двух дисциплинах.
Фото: Instagram/torino2025_fisugames
Наши атлеты сначала получат шанс в лыжных гонках на дистанции в 20 км у мужчин и женщин. Затем на ледовую арену Турина выйдут казахстанские шорт-трекисты.
А уже в ночь на 24 января начнется церемония закрытия ХХХII зимней Универсиады.
В предпоследний день студенческих Игр копилка казахстанской сборной пополнилась двумя медалями бронзового качества. Сначала отличился биатлонист Кирилл Бауер, немного позже казахстанские шорт-трекисты поднялись на пьедестал почета в смешанной эстафете.
К этой минуте наши студенты имеют в своем багаже 13 наград (3/4/6).