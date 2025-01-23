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Спорт

Казахстан покинул топ-10 медального зачета Универсиады-2025

Универсиада Медальный зачет , фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 09:56 Фото: Instagram/torino2025_fisugames
23 января в итальянском Турине пройдет заключительный день программы ХХХII зимней Универсиады. По итогам предпоследнего дня соревнований казахстанские студенты-спортсмены ухудшили свое положение в медальной таблице, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на завоеванные две награды, казахстанская сборная 22 января опустилась с девятого места на 12-ю позицию по количеству призов нынешних студенческих Игр в Италии.

Скорее всего, данное местоположение сохранится за нашими представителями, ну а может даже ухудшиться в последний соревновательный день Универсиады-2025.

Казахстанская делегация в заключительный день итальянских состязаний может рассчитывать на медали в двух дисциплинах.

Универсиада Бронза Бауера, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 09:56

Фото: Instagram/torino2025_fisugames

Наши атлеты сначала получат шанс в лыжных гонках на дистанции в 20 км у мужчин и женщин. Затем на ледовую арену Турина выйдут казахстанские шорт-трекисты.

А уже в ночь на 24 января начнется церемония закрытия ХХХII зимней Универсиады.

В предпоследний день студенческих Игр копилка казахстанской сборной пополнилась двумя медалями бронзового качества. Сначала отличился биатлонист Кирилл Бауер, немного позже казахстанские шорт-трекисты поднялись на пьедестал почета в смешанной эстафете.

К этой минуте наши студенты имеют в своем багаже 13 наград (3/4/6).

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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