Анастасия Городко стала двукратной чемпионкой Универсиады-2025 в Турине

Фото: olympic.kz

Трое казахстанцев выиграли свои полуфиналы и боролись за "золото" зимней Универсиады в итальянском Турине, сообщает Zakon.kz.

Трехкратная чемпионка мира среди юниоров Анастасия Городко получила золотую медаль, одолев соперницу. А Аяулым Амренова стала серебряным призером Универсиады. Также серебро завоевал Антон Бондарев. Ранее сообщалось, что четыре казахстанских фристайлиста пробились в полуфинал Универсиады-2025.

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