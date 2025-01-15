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Спорт

Анастасия Городко стала двукратной чемпионкой Универсиады-2025 в Турине

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 19:32 Фото: olympic.kz
Трое казахстанцев выиграли свои полуфиналы и боролись за "золото" зимней Универсиады в итальянском Турине, сообщает Zakon.kz.

Трехкратная чемпионка мира среди юниоров Анастасия Городко получила золотую медаль, одолев соперницу. А Аяулым Амренова стала серебряным призером Универсиады.

Также серебро завоевал Антон Бондарев.

Ранее сообщалось, что четыре казахстанских фристайлиста пробились в полуфинал Универсиады-2025.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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