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Спорт

"Барселона" победила "Бетис" в матче Кубка Испании

Команда &quot;Барселона&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 04:59 Фото: Instagram/barselona.media
16 января "Барселона" победила футбольный клуб "Бетис" в матче 1/8 финала Кубка Испании – 5:1, сообщает Zakon.kz.

У каталонцев отличились Гави, Жюль Кунде, Рафинья, Ферран Торрес и Ламин Ямаль. Гости забили гол престижа, Витор Роке реализовал пенальти.

Соперник "Барселоны" по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки.

В финале Суперкубка Испании "Барселона" разгромила мадридский "Реал" со счетом 5:2.

Ранее выяснилось, что чемпион Казахстана усилился футболистом сборной Израиля

Аксинья Титова
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