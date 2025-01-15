"Барселона" победила "Бетис" в матче Кубка Испании
Фото: Instagram/barselona.media
16 января "Барселона" победила футбольный клуб "Бетис" в матче 1/8 финала Кубка Испании – 5:1, сообщает Zakon.kz.
У каталонцев отличились Гави, Жюль Кунде, Рафинья, Ферран Торрес и Ламин Ямаль. Гости забили гол престижа, Витор Роке реализовал пенальти.
Соперник "Барселоны" по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки.
В финале Суперкубка Испании "Барселона" разгромила мадридский "Реал" со счетом 5:2.
Ранее выяснилось, что чемпион Казахстана усилился футболистом сборной Израиля
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