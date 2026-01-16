#Казахстан в сравнении
Спорт

"Барселона" одержала 11-ю победу подряд и вышла в 1/4 финала Кубка Испании

Футбол Победа Кубок, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 11:03 Фото: Instagram/FCBarcelona
В ночь на 16 января каталонская "Барселона" переиграла на выезде "Расинг" со счетом 2:0 в рамках матча 1/8 финала Кубка Испании. Это достижение позволило "блаугране" повторить успех 11-летней давности, когда команда добилась 11-ти побед подряд, сообщает Zakon.kz.

Судьба встречи решилась только во втором тайме, когда счет открыл форвард каталонского клуба Ферран Торрес, а под конец игры точку поставил Ламин Ямаль – 2:0.

Для подопечных Ханси Флика эта победа стала 11-й, они забили в ворота соперников 31 гол, а в свои пропустили восемь.

Подобным успешным результатом "сине-гранатовые" повторили свое достижение 2015 года, когда одержали также 11 побед подряд.

"Было тяжело, отличная атмосфера, соперник играл очень хорошо, итоговый счет – 2:0 – вот что самое важно. Соперник был храбр, им нечего терять, они могут только победить, и это заметно. Наш вратарь вытащил еще один сухой матч".Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик

11 января каталонская дружина выиграла у "Реала" в финале Суперкубка Испании со счетом 3:2.

Теперь через два дня команда Ханси Флика встретится с другим "Реалом" из Сосьедада в ходе игр 20-го тура Ла Лиги.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
