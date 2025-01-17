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Спорт

Овечкин забил решающую победную шайбу и отметил новый рекорд НХЛ

Хоккей Герой НХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 09:52 Фото: Instagram/capitals
Капитан "Вашингтон Кэпитал" Овечкин забросил свой 874-й гол в матче НХЛ против "Оттавы Сенаторз". Россиянин стал первой звездой игры, отметившись единственной шайбой, плюс вписал свое имя в Книгу рекордов Лиги, сообщает Zakon.kz.

Утром 17 января российский нападающий стал героем выездного поединка, когда забил решающий гол в овертайме в ворота "Оттавы" – 1:0. 

После успеха на площадке "сенаторов" Овечкин все еще занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (874 гола), уступая легендарному канадцу Уэйну Гретцки 20 шайб (894).

Также Александр забил свой 134-й победный гол в регулярном чемпионате. До повторения исторического рекорда другой легенды Яромира Ягра осталось только одно взятие ворот.

Все же Александр Овечкин сумел огорчить чешского ветерана, отобрав у него другой рекорд. Лидер столичной дружины во встрече с "Оттавой" поразил ворота финского голкипера Лееви Мериляйнена, который стал 179-м вратарем, которому Овечкин забил в карьере НХЛ. В этой номинации на первом месте был Ягр (178).

К этому часу после 29-ти игр нынешнего сезона в активе капитана "Вашингтона" 33 (21+12) очка.

Суммируя все достижения Овечкина, это сказывается на результатах его команды, которая по-прежнему красуется на вершине общей таблицы НХЛ, набрав 65 баллов.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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