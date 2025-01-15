"Вашингтон" одержал 25-ю победу в сезоне и возглавил общую таблицу НХЛ

Утром 15 января в Вашингтоне (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, где местный "Кэпиталз" обыграл "Анахайм" с сухим счетом – 3:0. Для подопечных Спенсера Карбери это 25-я победа в текущем сезоне, что позволяет им стоять на вершине лучших команд Лиги, сообщает Zakon.kz.

В домашнем матче у победителей по одной шайбе забросили Брендон Духайм, Джон Карлсон и Итен Фрэнк.

Нападающий и капитан столичного коллектива Александр Овечкин в противостоянии с "Анахаймом" результативных очков не набрал.

Стоит заметить, что в этой встрече россиянин играл с новым партнером в звене – канадцем Пьер-Люком Дюбуа, который заменил Дилана Строума.

Одержав 25-ю викторию в нынешнем чемпионате, команда Спенсера Карбери продолжает лидировать в общей таблице НХЛ, набрав 63 очка.

Главные конкуренты "Вашингтона" в рейтинге лучших команд Лиги, "Виниппег" и "Вегас", занимают последующие места.

"Джетс" уступает дружине Овечкина только по дополнительным показателям, а "Голден Найтс" отстал на два балла после поражения 15-го января "Нэшвиллу" (3:5).