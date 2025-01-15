"Вашингтон" одержал 25-ю победу в сезоне и возглавил общую таблицу НХЛ
В домашнем матче у победителей по одной шайбе забросили Брендон Духайм, Джон Карлсон и Итен Фрэнк.
Нападающий и капитан столичного коллектива Александр Овечкин в противостоянии с "Анахаймом" результативных очков не набрал.
Стоит заметить, что в этой встрече россиянин играл с новым партнером в звене – канадцем Пьер-Люком Дюбуа, который заменил Дилана Строума.
Одержав 25-ю викторию в нынешнем чемпионате, команда Спенсера Карбери продолжает лидировать в общей таблице НХЛ, набрав 63 очка.
Главные конкуренты "Вашингтона" в рейтинге лучших команд Лиги, "Виниппег" и "Вегас", занимают последующие места.
"Джетс" уступает дружине Овечкина только по дополнительным показателям, а "Голден Найтс" отстал на два балла после поражения 15-го января "Нэшвиллу" (3:5).