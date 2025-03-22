Овечкин установил еще один рекорд в истории НХЛ

Знаменитый российский нападающий Александр Овечкин в очередной раз вписал свое имя в книгу рекордов НХЛ. Он сейчас стоит на первом месте по количеству сезонов с "35+" шайбами, сообщает Zakon.kz.

21 марта капитан столичного коллектива забросил свой 35-й гол в регулярном чемпионате НХЛ в рамках матча против "Филадельфии Флайерз".

Данная шайба стала для 39-летнего хоккеиста 888-й в истории Лиги. Ему не хватает семь взятий ворот, чтобы улучшить вечный рекорд Уэйна Гретцки (894).

Поразив ворота "Флайерз", Александр Овечкин стал лидером НХЛ по числу сезонов, где он сумел достигнуть рубежа "35+" голов. Для лидера "Кэпиталс" это уже 15-й подобный сезон.

В этом споре россиянин опередил другого легендарного канадца Майка Гартнера, у которого 14 сезонов, когда забивал минимум 35 шайб.

К этому часу Овечкин набрал 57 (35+22) очков после 53 игр текущего чемпионата, занимая 4 место в списке лучших снайперов.