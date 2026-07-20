Президент ФИФА вручил лидерам сборной Испании чемпионские перстни

20 июля глава Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино после завершения всех торжественных мероприятий ЧМ-2026 пришел в раздевалку сборной Испании и вручил игрокам чемпионские перстни, сообщает Zakon.kz.

Впервые в истории FIFA чемпионам вручили специальные золотые перстни.

Инфантино лично сам вручил один из первых перстней капитану "Ля Роха" и лучшему игроку этого турнира – Родри.

Эти памятные награды получили и другие игроки сборной Испании. Плюс всем футболистам выдали копии Кубка мира.

На одной стороне этого ценного приза изображен Кубок мира, а на другой – символика сборной-чемпиона.

Каждый перстень имеет индивидуальный номер, изготовлен по размеру владельца и сопровожден сертификатом подлинности.

Всего FIFA изготовила 2026 таких перстней, 30 предназначены для чемпионов мира, а остальные 1996 могут приобрести болельщики в свободной продаже.

Стоимость одного такого перстня составляет около 148 000 долларов.