Объявлен новый соперник Ислама Махачева после снятия Царукяна с турнира

Россиянин Махачев теперь сразится за титул чемпиона в легком весе с бразильцем Ренато Мойкано, сообщает Zakon.kz.

Как стало известно, бой между Исламом Махачевым и Ренато Мойкано состоится в ночь на воскресенье 19 января.

Сам Мойкано уже успел заявить в соцсетях, что "завтра станет чемпионом мира", и поблагодарил подписчиков за поддержку, пишет "РБ Спорт".

Ранее UFC объявил о матче-реванше между Исламом Махачевым (Россия) и Арманом Царукяном (Армения). Файтеры должны были встретиться 18 января, однако Царукян снялся с боя из-за травмы спины.

Между тем первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина встретилась на корте с теннисисткой из Украины Даяной Ястремской и обыграла ее, что обеспечило выход казахстанки четвертый круг Australian Open.