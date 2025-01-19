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Спорт

Камшыбек Кункабаев завершил карьеру в боксе

Камшыбек Кункабаев, бокс, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2025 15:56 Фото: Министерство туризма и спорта РК
Призер Олимпиады по боксу Камшыбек Кункабаев больше не вернется в спорт и завершил карьеру, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил главный тренер сборной Казахстана Кайрат Сатжанов во время эфира Sport Plus Qazaqstan.

33-летний Кункабаев – бронзовый призер Олимпиады-2020, серебряный призер двух чемпионатов мира (2017, 2019), четырехкратный финалист чемпионатов Азии (2017, 2019, 2021, 2022) и серебряный призер Азиады-2022.

Кункабаев не выступал после Олимпиады-2024, где проиграл в первом круге испанцу Айюбу Гадфе. На последнем чемпионате Казахстана чемпионом в супертяжелом весе стал Нурлан Сапарбай.

Андрей Дюсупов
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