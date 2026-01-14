Титулованный казахстанский боксер рассказал, почему решил завершить карьеру

Титулованный казахстанский боксер Бекзад Нурдаулетов объяснил, по какой причине принял решение завершить карьеру в боксе, сообщает Zakon.kz.

27-летний Нурдаулетов прославился тем, что выигрывал "золото" чемпионата мира-2019. Участвовал на Играх-2020 в Токио, в профи провел шесть поединков, в которых одержал шесть побед, в двух случаях нокаутом.

Теперь же, как пишет Sportbugin.kz, он решил завершить карьеру.

"Из-за травмы я решил закончить карьеру в любительском боксе. Это решение я принимал, посоветовавшись с врачом, тренерами и семьей. Иначе я бы хотел принять участие в Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Но рано или поздно все заканчивается. Однако я не могу сказать, что полностью отошел от профессионального бокса. Поступают предложения, и мои бои на профессиональном ринге, возможно, продолжатся. При этом это не помешает моей текущей деятельности", – сказал спортсмен.

