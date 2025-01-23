Казахстан примет этап Кубка мира-2025 по боксу

22 января Международная ассоциация World Boxing опубликовала календарь своих соревнований на 2025 год, где казахстанская сторона указана как организатор одного из этапов Кубка мира по боксу, сообщает Zakon.kz.

Как информирует пресс-служба КФБ, предстоящий Кубок мира состоит из нескольких этапов. Второй этап доверено провести нашей стране с 30 июня по 7 июля.

Данные состязания в течение 2025 года разделены на три этапа, а Гранд-финал запланирован на 15-22 ноября в Индии.

Также стало известно место проведения мирового первенства 2025 года среди любителей, который состоится в Великобритании с 4 по 14 сентября.

Первый этап Кубка мира-2025 пройдет в Бразилии с 30-го марта по 7-е апреля.

Стоит подчеркнуть, что во всех вышеуказанных соревнованиях количество весовых категорий будет увеличено до десяти, как для мужчин, так и для женщин.

Тем временем любители бокса с нетерпением ждут матча-реванша Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе, который состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).