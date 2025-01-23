Казахстан примет этап Кубка мира-2025 по боксу
Как информирует пресс-служба КФБ, предстоящий Кубок мира состоит из нескольких этапов. Второй этап доверено провести нашей стране с 30 июня по 7 июля.
Данные состязания в течение 2025 года разделены на три этапа, а Гранд-финал запланирован на 15-22 ноября в Индии.
Также стало известно место проведения мирового первенства 2025 года среди любителей, который состоится в Великобритании с 4 по 14 сентября.
Первый этап Кубка мира-2025 пройдет в Бразилии с 30-го марта по 7-е апреля.
Стоит подчеркнуть, что во всех вышеуказанных соревнованиях количество весовых категорий будет увеличено до десяти, как для мужчин, так и для женщин.
Тем временем любители бокса с нетерпением ждут матча-реванша Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе, который состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).