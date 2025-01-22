Бивол показал подготовку к бою с Бетербиевым
Фото: Telegram/Bivol_Dmitriy
22 января Дмитрий Бивол показал свою форму за месяц до боя с Артуром Бетербиевым, сообщает Zakon.kz.
В своем Telegram-канале Бивол опубликовал видео с тренировки.
"Ровно месяц до боя!" – напомнил он дату предстоящей встречи с соперником.
Первый бой между двумя боксерами завершился победой Бетербиева раздельным решением судей. Второй поединок двух россиян за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе состоится 22 февраля в Эр-Рияде.
Фото: Telegram/Bivol_Dmitriy
А следующий поединок боксерши Ангелины Лукас состоится в Москве 31 января на вечере IBA Championship Night.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript