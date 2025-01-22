Бивол показал подготовку к бою с Бетербиевым

22 января Дмитрий Бивол показал свою форму за месяц до боя с Артуром Бетербиевым, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале Бивол опубликовал видео с тренировки.

"Ровно месяц до боя!" – напомнил он дату предстоящей встречи с соперником.

Первый бой между двумя боксерами завершился победой Бетербиева раздельным решением судей. Второй поединок двух россиян за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе состоится 22 февраля в Эр-Рияде.

Фото: Telegram/Bivol_Dmitriy

А следующий поединок боксерши Ангелины Лукас состоится в Москве 31 января на вечере IBA Championship Night.