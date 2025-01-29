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Спорт

Звезда "Байера" Бонифасе станет напарником Криштиану Роналду

Футбол Переход Аль-Наср, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 16:30 Фото: Instagram/boniface_jrn
Чемпион Бундеслиги "Байер" близок к продаже своего нигерийского форварда Виктора Бонифасе в саудовский "Аль-Наср" за 60 млн евро, при этом четверть из этой суммы уйдет на зарплату футболисту, сообщает Zakon.kz.

Как передает журналист Флориан Плеттенберг, клуб Криштиану Роналду уже достиг предварительного соглашения с "фармацевтами" о трансфере 24-летнего нападающего.

Сумма контракта составит чуть больше 60-ти миллионов евро.

Футбол Переход Аль-Наср, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 16:30

Фото: Instagram/boniface_jrn

Нападающий сборной Нигерии в "Аль-Насре" будет получать зарплату в размере 15 миллионов евро за сезон после уплаты налогов.

По некоторым сведениям, Бонифасе уже прошел медобследование. В текущем сезоне Виктор сыграл 10 матчей за "Байер", где забил шесть голов и отдал один результативный ассист. 

Форвард "аптекарей" год назад помог оформить первый золотой дубль в истории клуба.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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