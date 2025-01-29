Звезда "Байера" Бонифасе станет напарником Криштиану Роналду

Чемпион Бундеслиги "Байер" близок к продаже своего нигерийского форварда Виктора Бонифасе в саудовский "Аль-Наср" за 60 млн евро, при этом четверть из этой суммы уйдет на зарплату футболисту, сообщает Zakon.kz.

Как передает журналист Флориан Плеттенберг, клуб Криштиану Роналду уже достиг предварительного соглашения с "фармацевтами" о трансфере 24-летнего нападающего.

🚨🟡🔵 Excl | Victor #Boniface will join@AlNassrFC with immediate effect!



Total agreement with Bayer 04 Leverkusen now has been reached about a final transfer fee of more than €60m. Verbal agreement was done. €15m net per season as revealed today.



24 y/o striker has already… pic.twitter.com/TGTA8zpKhv — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 28, 2025

Сумма контракта составит чуть больше 60-ти миллионов евро.

Фото: Instagram/boniface_jrn

Нападающий сборной Нигерии в "Аль-Насре" будет получать зарплату в размере 15 миллионов евро за сезон после уплаты налогов.

По некоторым сведениям, Бонифасе уже прошел медобследование. В текущем сезоне Виктор сыграл 10 матчей за "Байер", где забил шесть голов и отдал один результативный ассист.

Форвард "аптекарей" год назад помог оформить первый золотой дубль в истории клуба.

