"Байер" оформил первый золотой дубль в истории клуба
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25 мая клуб из Леверкузена переиграл "Кайзерслаутерн" в финале Кубка Германии со счетом 1:0, благодаря голу Гранита Джака. Стоит подчеркнуть, что команда Хаби Алонсо в конце первого тайма осталась в меньшинстве, после удаления Одилона Коссуну.
Таким образом, "фармацевты" оформили первый в истории своей команды золотой дубль, выиграв Бундеслигу и Кубок Германии.
Стоит также отметить, это второй успех "Байера" в Кубке Германии, ранее "аптекари" брали трофей в 1993 году.
Нынешний сезон для коллектива Хаби Алонсо прошел на фантастическом уровне, "леверкузенцы" не потерпели ни одного поражения на уровне немецких состязаний.
14 апреля "Байер" досрочно выиграл Бундеслигу, с рекордным показателем в 28 побед и 6 ничьих.
Всего в этом сезоне "фармацевты" провели 53 матча и проиграли только в одной из них, итальянской "Аталанте" (0:3) в финале Лиги Европы УЕФА.