"Байер" оформил первый золотой дубль в истории клуба

Немецкий футбольный клуб "Байер" впервые за 120 лет своего существования достиг впечатляющего результата, выиграв сразу два титула в одном сезоне, сообщает Zakon.kz.

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25 мая клуб из Леверкузена переиграл "Кайзерслаутерн" в финале Кубка Германии со счетом 1:0, благодаря голу Гранита Джака. Стоит подчеркнуть, что команда Хаби Алонсо в конце первого тайма осталась в меньшинстве, после удаления Одилона Коссуну.

Таким образом, "фармацевты" оформили первый в истории своей команды золотой дубль, выиграв Бундеслигу и Кубок Германии.





Стоит также отметить, это второй успех "Байера" в Кубке Германии, ранее "аптекари" брали трофей в 1993 году.

Нынешний сезон для коллектива Хаби Алонсо прошел на фантастическом уровне, "леверкузенцы" не потерпели ни одного поражения на уровне немецких состязаний.

14 апреля "Байер" досрочно выиграл Бундеслигу, с рекордным показателем в 28 побед и 6 ничьих.

Всего в этом сезоне "фармацевты" провели 53 матча и проиграли только в одной из них, итальянской "Аталанте" (0:3) в финале Лиги Европы УЕФА.