Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Байер" оформил первый золотой дубль в истории клуба

Футбол Второй титул Германия, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2024 13:38 Фото: Instagram/Bayer04fussball
Немецкий футбольный клуб "Байер" впервые за 120 лет своего существования достиг впечатляющего результата, выиграв сразу два титула в одном сезоне, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

25 мая клуб из Леверкузена переиграл "Кайзерслаутерн" в финале Кубка Германии со счетом 1:0, благодаря голу Гранита Джака. Стоит подчеркнуть, что команда Хаби Алонсо в конце первого тайма осталась в меньшинстве, после удаления Одилона Коссуну.

Таким образом, "фармацевты" оформили первый в истории своей команды золотой дубль, выиграв Бундеслигу и Кубок Германии.


Стоит также отметить, это второй успех "Байера" в Кубке Германии, ранее "аптекари" брали трофей в 1993 году.

Нынешний сезон для коллектива Хаби Алонсо прошел на фантастическом уровне, "леверкузенцы" не потерпели ни одного поражения на уровне немецких состязаний.

14 апреля "Байер" досрочно выиграл Бундеслигу, с рекордным показателем в 28 побед и 6 ничьих.

Всего в этом сезоне "фармацевты" провели 53 матча и проиграли только в одной из них, итальянской "Аталанте" (0:3) в финале Лиги Европы УЕФА.

Читайте также

Хоккей Финал ЧМ-2024
Чехия и Швейцария сенсационно пробились в финал ЧМ-2024 по хоккею
Нурдос Сабыр
Казахстанский тяжелоатлет стал чемпионом мира среди юниоров
Грейсон Мюррей
Скончался известный гольфист Грейсон Мюррей
Куандык Шынасилов
УЕФА Германия 2024 год Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шквал, снег и град: в 15 регионах объявлено штормовое предупреждение
Шквал, снег и град: в 15 регионах объявлено штормовое предупреждение
Астана &quot;утонула&quot; после очередного дождя: акимат сделал заявление
Ливень в Астане: акимат сделал заявление
погода в предгорье Алматы
Сильные дожди, грозы и похолодание: погода в Алматы на неделю
дождь
Дождь, снег и град прогнозируют по Казахстану 26 мая
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: