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Спорт

"Фейеноорд" забил три мяча себе и вошел в историю Лиги чемпионов

Футбол Два Автогола, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 17:52 Фото: Instagram/gernot_trauner
Голландский футбольный клуб "Фейеноорд" признан первой командой в истории Лиги чемпионов УЕФА, кому удалось отличиться тремя автоголами в одном матче, сообщает Zakon.kz.

Главным антигероем этого исторического случая стал австрийский защитник "Фейеноорда" – Гернот Траунер. Он дважды забил в свои ворота в выездном матче с французским "Лиллем". 

Сам поединок завершился разгромом вице-чемпиона Нидерландов со счетом 1:6, в рамках заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Еще один мяч голландский коллектив "привез" в собственные ворота, после ошибки другого защитника – Давид Ганцко.

В результате "Фейеноорд" стал первым клубом, в активе которого три автогола в одной игре Лиги чемпионов. 

Прошедшие игры восьмого тура общего этапа самого престижного клубного турнира Европы запомнились болельщикам также рекордом в исполнении хавбека "Астон Виллы" – Моргана Роджерса.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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