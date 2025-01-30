"Фейеноорд" забил три мяча себе и вошел в историю Лиги чемпионов

Голландский футбольный клуб "Фейеноорд" признан первой командой в истории Лиги чемпионов УЕФА, кому удалось отличиться тремя автоголами в одном матче, сообщает Zakon.kz.

Главным антигероем этого исторического случая стал австрийский защитник "Фейеноорда" – Гернот Траунер. Он дважды забил в свои ворота в выездном матче с французским "Лиллем".

Сам поединок завершился разгромом вице-чемпиона Нидерландов со счетом 1:6, в рамках заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Еще один мяч голландский коллектив "привез" в собственные ворота, после ошибки другого защитника – Давид Ганцко.

3 & 2 - Feyenoord are the first ever team to score three own goals in a single European Cup/Champions League game, with Gernot Trauner being the first ever player to score two own goals in such a match. Ownership. pic.twitter.com/wOxuz4ddez — OptaJohan (@OptaJohan) January 29, 2025

В результате "Фейеноорд" стал первым клубом, в активе которого три автогола в одной игре Лиги чемпионов.

Прошедшие игры восьмого тура общего этапа самого престижного клубного турнира Европы запомнились болельщикам также рекордом в исполнении хавбека "Астон Виллы" – Моргана Роджерса.