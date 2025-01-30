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Спорт

Игрок "Астон Виллы" установил рекорд в истории Лиги чемпионов

Футбол Быстрый Дубль ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 16:19 Фото: Instagram/avfcofficial
В ночь на 30 января хавбек английской "Астон Виллы" Морган Роджерс забил два мяча в ворота "Селтика", в рамках восьмого тура Лиги чемпионов УЕФА. Эти голы стали самыми быстрыми в истории данного турнира, сообщает Zakon.kz.

Морган сделал самый быстрый дубль в Лиге чемпионов. Со старта матча он отличился дважды, менее чем за пять минут.  

Полузащитник "Львов" отличился на третьей и пятой минутах поединка с шотландским "Селтиком". А сама встреча закончилось победой англичан со счетом 4:2.

Достижение 22-летнего футболиста сборной Англии записано как самый быстрый дубль со старта матча в истории Лиги чемпионов.

Пока Роджерс забивает быстрые голы, его напарник по клубу Джон Дуран собирается стать напарником Криштиану Роналду в "Аль-Насре". Стороны достигли соглашения о трансфере 21-летнего игрока за 77 млн евро плюс бонусы. Возможно за счет дополнительных выплат сумма может дойти до 90 млн.

Днем ранее была распространена информация, что команда Роналду покупает звезду "Байера" – Виктора Бонифасе. Кто же из них в итоге станет напарником португальца узнаем в ближайшие дни.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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