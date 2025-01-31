Али Алиев временно заменил Черчесова на посту наставника сборной Казахстана

31 января 2025 года КФФ распространила информацию, что исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Казахстана стал отечественный специалист Али Алиев, сообщает Zakon.kz.

44-летний экс-наставник петропавловского "Кызылжара" в бытность футболистом выступал за "ЦСКА-Кайрат", "Кайрат", "Иртыш", "Тобол", "Восток", "Ордабасы" и "Кызылжар". Также имеет опыт выступления за турецкие команды "Акчаабат Себатспор", "Кайсери Эрджиесспор", "Карталспор" и "Диярбакырспор".

В 1999 году в составе сборной Казахстана сыграл на молодежном чемпионате мира, который прошел в Нигерии. За национальную сборную дебютировал в 2002 году в товарищеском матче против Эстонии.

Тренерскую карьеру Алиев начал в качестве играющего тренера в "Ордабасы" 11 лет назад. После завершения игровой карьеры в 2018 году возглавил петропавловский "Кызылжар" и вывел команду в Премьер-лигу.

В 2021 году он работал главным тренером карагандинского "Шахтера", а затем встал у руля молодежного состава "Астаны".

В 2022 году некоторое время трудился с "Женисом", после чего снова возглавил "Кызылжар". Под его руководством петропавловский клуб дошел до третьего раунда квалификации Лиги конференций УЕФА.

Помогать Алиеву на его новой должности будут экс-игроки национальной сборной Казахстана Нурбол Жумаскалиев и Елдос Ахметов.

Ранее казахстанской дружиной руководил российский специалист Станислав Черчесов, с которым КФФ досрочно расторгнула контракт.