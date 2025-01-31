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Спорт

Али Алиев временно заменил Черчесова на посту наставника сборной Казахстана

Футбол Новый Тренер сборной РК, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 13:21 Фото: kff.kz
31 января 2025 года КФФ распространила информацию, что исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Казахстана стал отечественный специалист Али Алиев, сообщает Zakon.kz.

44-летний экс-наставник петропавловского "Кызылжара" в бытность футболистом выступал за "ЦСКА-Кайрат", "Кайрат", "Иртыш", "Тобол", "Восток", "Ордабасы" и "Кызылжар". Также имеет опыт выступления за турецкие команды "Акчаабат Себатспор", "Кайсери Эрджиесспор", "Карталспор" и "Диярбакырспор".

В 1999 году в составе сборной Казахстана сыграл на молодежном чемпионате мира, который прошел в Нигерии. За национальную сборную дебютировал в 2002 году в товарищеском матче против Эстонии.

Тренерскую карьеру Алиев начал в качестве играющего тренера в "Ордабасы" 11 лет назад. После завершения игровой карьеры в 2018 году возглавил петропавловский "Кызылжар" и вывел команду в Премьер-лигу.

В 2021 году он работал главным тренером карагандинского "Шахтера", а затем встал у руля молодежного состава "Астаны".

В 2022 году некоторое время трудился с "Женисом", после чего снова возглавил "Кызылжар". Под его руководством петропавловский клуб дошел до третьего раунда квалификации Лиги конференций УЕФА.

Помогать Алиеву на его новой должности будут экс-игроки национальной сборной Казахстана Нурбол Жумаскалиев и Елдос Ахметов.

Ранее казахстанской дружиной руководил российский специалист Станислав Черчесов, с которым КФФ досрочно расторгнула контракт.   

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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