Али Алиев временно заменил Черчесова на посту наставника сборной Казахстана
44-летний экс-наставник петропавловского "Кызылжара" в бытность футболистом выступал за "ЦСКА-Кайрат", "Кайрат", "Иртыш", "Тобол", "Восток", "Ордабасы" и "Кызылжар". Также имеет опыт выступления за турецкие команды "Акчаабат Себатспор", "Кайсери Эрджиесспор", "Карталспор" и "Диярбакырспор".
В 1999 году в составе сборной Казахстана сыграл на молодежном чемпионате мира, который прошел в Нигерии. За национальную сборную дебютировал в 2002 году в товарищеском матче против Эстонии.
Тренерскую карьеру Алиев начал в качестве играющего тренера в "Ордабасы" 11 лет назад. После завершения игровой карьеры в 2018 году возглавил петропавловский "Кызылжар" и вывел команду в Премьер-лигу.
В 2021 году он работал главным тренером карагандинского "Шахтера", а затем встал у руля молодежного состава "Астаны".
В 2022 году некоторое время трудился с "Женисом", после чего снова возглавил "Кызылжар". Под его руководством петропавловский клуб дошел до третьего раунда квалификации Лиги конференций УЕФА.
Помогать Алиеву на его новой должности будут экс-игроки национальной сборной Казахстана Нурбол Жумаскалиев и Елдос Ахметов.
Ранее казахстанской дружиной руководил российский специалист Станислав Черчесов, с которым КФФ досрочно расторгнула контракт.