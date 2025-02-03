Самый успешный клуб Казахстана уступил гранду российского футбола

Столичная "Астана" провела первый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в ОАЭ, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, подопечные Григория Бабаяна встретились с десятикратным чемпионом России, московским "Спартаком".

Матч завершился разгромной победой московского клуба со счетом 4:1.

В составе победителей отличились Хлусевич, Чернов, Медина и Зорин. У "Астаны" гол забил Алекса Аманович.

"Спартак" (10 титулов чемпиона России), как и "Астана" (семь титулов чемпиона Казахстана), является самым титулованным клубом своей страны.

Ранее выяснилось, что "Реал" сенсационно проиграл в скандальном матче Ла Лиги против "Эспаньола".

