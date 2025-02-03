Самый успешный клуб Казахстана уступил гранду российского футбола
Фото: Instagram/fcsm_official
Столичная "Астана" провела первый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в ОАЭ, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, подопечные Григория Бабаяна встретились с десятикратным чемпионом России, московским "Спартаком".
Матч завершился разгромной победой московского клуба со счетом 4:1.
В составе победителей отличились Хлусевич, Чернов, Медина и Зорин. У "Астаны" гол забил Алекса Аманович.
"Спартак" (10 титулов чемпиона России), как и "Астана" (семь титулов чемпиона Казахстана), является самым титулованным клубом своей страны.
Ранее выяснилось, что "Реал" сенсационно проиграл в скандальном матче Ла Лиги против "Эспаньола".
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