Самый титулованный клуб Казахстана одержал разгромную победу в ОАЭ

Футбольная "Астана" провела товарищеский матч против эмиратской команды "Галф Юнайтед" на учебно-тренировочном сборе в Дубае (ОАЭ), сообщает Zakon.kz.

Прошедший в столице Объединенных Арабских Эмиратов матч завершился со счетом 4:1 в пользу казахстанского коллектива. В составе победителей отличились Нурали Жаксылык, Назми Грипши, Ннамди Аханону и Эльхан Астанов.

Следующая контрольная встреча подопечных Григория Бабаяна состоится 13 февраля против команды "Чжэцзян". "Астана" является семикратным чемпионом Казахстана и трехкратным обладателем Кубка Казахстана.

Ранее сообщалось, что 10 февраля алматинский футбольный клуб "Кайрат" и лондонский "Челси" достигли договоренности о трансфере 16-летнего казахстанского нападающего Дастана Сатпаева.