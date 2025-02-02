#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
518.14
537.57
5.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
518.14
537.57
5.27
Спорт

"Реал" сенсационно проиграл в скандальном матче Ла Лиги против "Эспаньола"

Футбол Победа Реал, фото - Новости Zakon.kz от 02.02.2025 09:12 Фото: Instagram/rcdespanyol
В ночь на 2 февраля в испанском футбольном первенстве состоялся поединок, где "Эспаньол" дома сумел огорчить "Реал" – 1:0. Гости остались недовольны и выразили свое негодование некоторыми решениями судейской бригады, сообщает Zakon.kz.

Для королевского клуба не все так гладко сложилось с самого начала. На 15-й минуте защитник "сливочных" Антонио Рюдигер получил травму и был заменен. Спустя мгновение забил гол Винисиус Жуниор, но арбитр отменил его из-за нарушения правил Килианом Мбаппе.

Затем защитник хозяев поля Карлос Ромеро очень грубо сыграл против лидера "Реала" – Мбаппе, за что получил желтую карточку. По мнению большинства, этот фол тянул на красную.

На 85-й минуте Ромеро принес сенсационную победу "Эспаньолу", забив единственный мяч в этой игре – 1:0.

Несмотря на это поражение, "Галактикос" продолжает лидировать в таблице Ла Лиги (49 очков). Всего лишь на одно очко отстает "Атлетико" (48).

8 февраля обе команды сыграют друг с другом на "Сантьяго Бернабеу" в мадридском дерби.

"Реал" и "Атлетико" на днях узнали своих будущих соперников по плей-офф Лиге чемпионов УЕФА.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: