"Реал" сенсационно проиграл в скандальном матче Ла Лиги против "Эспаньола"

В ночь на 2 февраля в испанском футбольном первенстве состоялся поединок, где "Эспаньол" дома сумел огорчить "Реал" – 1:0. Гости остались недовольны и выразили свое негодование некоторыми решениями судейской бригады, сообщает Zakon.kz.

Для королевского клуба не все так гладко сложилось с самого начала. На 15-й минуте защитник "сливочных" Антонио Рюдигер получил травму и был заменен. Спустя мгновение забил гол Винисиус Жуниор, но арбитр отменил его из-за нарушения правил Килианом Мбаппе.

Затем защитник хозяев поля Карлос Ромеро очень грубо сыграл против лидера "Реала" – Мбаппе, за что получил желтую карточку. По мнению большинства, этот фол тянул на красную.

На 85-й минуте Ромеро принес сенсационную победу "Эспаньолу", забив единственный мяч в этой игре – 1:0.

Несмотря на это поражение, "Галактикос" продолжает лидировать в таблице Ла Лиги (49 очков). Всего лишь на одно очко отстает "Атлетико" (48).

8 февраля обе команды сыграют друг с другом на "Сантьяго Бернабеу" в мадридском дерби.

"Реал" и "Атлетико" на днях узнали своих будущих соперников по плей-офф Лиге чемпионов УЕФА.