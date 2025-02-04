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Спорт

"Челси" одолел "Вест Хэм" и вернулся в первую четверку таблицы АПЛ

Футбол Победа АПЛ, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 10:52 Фото: Instagram/chelseafc
В ночь на 4 февраля лондонский "Челси" в заключительном матче 24-го тура одержал волевую победу над "Вест Хэмом" – 2:1. Благодаря этому результату "аристократы" поднялись на четвертое место списка лучших команд Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.

Стоит заметить, что лондонский коллектив проигрывал после первого тайма с разницей в один мяч. "Вест Хэм" вывел вперед Джаррод Боуэн, который воспользовался ошибкой центрального защитника Леви Колуилла.

В середине второго тайма "синие" сумели восстановить равновесие благодаря точному удару Педру Нету. А вскоре защитник гостей Аарон Уан-Биссака забил в собственные ворота, тем самым принеся победу "Челси" – 2:1.

Благодаря этому успеху дружина Энцо Марески опередила "Манчестер Сити" в таблице АПЛ и поднялась на четвертую строчку с активом в 43 очка.

"Игра была сложной, особенно в психологическом плане. Когда "Вест Хэм" приезжает сюда отсиживаться с 10 игроками в обороне, это нелегко, нужно быть психологически сильным и терпеливым. В целом, полностью заслужили победу, результативные ошибки меня не волнуют, это наш стиль игры. Иногда защитники ошибаются или вратарь, нападающий не попадает в ворота. Это футбол, такое случается. Мы все еще боремся за топ-4, надеюсь, сможем оставаться в гонке до самого конца".Главный тренер "Челси" Энцо Мареска

В свою очередь "горожане" в результате победы "Челси" упали на пятое место, так как ранее были разгромлены на выезде "Арсеналом" (1:5).

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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