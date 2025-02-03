ФК "Арсенал" забил пять голов "Манчестер Сити" в матче АПЛ

Поздно вечером 2 февраля лондонский футбольный клуб "Арсенал" у себя дома разгромил чемпиона Англии – "Манчестер Сити" (5:1), в рамках 24-го тура Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.

Один из центральных поединков всего европейского футбола состоялся на домашней арене "пушкарей", где хозяева поля форменно разобрались с "горожанами", отправив в их ворота пять голов.

Мартин Эдегор открыл счет уже на второй минуте. Главный снайпер "Сити" Эрлинг Холанд восстановил равновесие во втором тайме.

Фото: Instagram/arsenal

Но недолго длилась радость команды Хосепа Гвардиолы, Томас Парти через минуту вновь вывел "канониров" вперед.

Вскоре еще три гола влетело в сетку ворот "небесно-голубых". Авторами мячей стали Майлз Льюис-Скелли, Кай Хавертц и Итан Нванери.

После этой неудачи "Манчестер Сити" на 15 очков увеличил свое отставание от лидирующего в таблице АПЛ – "Ливерпуля" (56 баллов). Подопечные Гвардиолы сейчас идут на четвертой позиции (41).

"Отличная игра и прекрасный результат. Атмосфера была невероятной, и мы все насладились ею. Были вознаграждены высоким прессингом, завладели мячом и забили гол. Во втором тайме они сравняли счет, но мы блестяще отреагировали, а затем сотворили что-то невероятное. Матч был очень напряженным и мы провели его блестяще. Знаем, что можем обыграть любую команду, и доказали это". Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор

"Арсенал" пока твердо занимает вторую строчку в списке лучших клубов Англии (50), призовую тройку замыкает "Ноттингем Форест" (47).

В минувший уик-энд проиграл не только "Сити", но и его ближайший конкурент по Лиге чемпионов – мадридский "Реал".