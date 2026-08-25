#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
457.99
534.15
5.47
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
457.99
534.15
5.47
Спорт

Наставник "Челси" оценил свою первую официальную победу на уровне АПЛ

Футбол Комент Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 14:17 Фото: Instagram/ChelseaFc
Прошедшей ночью в английской Премьер-лиге завершились все матчи первого тура, в заключительном поединке которого лондонский "Челси" на выезде обыграл "Фулхэм" со счетом 3:2, сообщает Zakon.kz.

Для "аристократов" эта победа очень важна с некоторых позиций, особенно после провала команды в прошлом сезоне, когда они впервые за долгие годы не смогли зацепиться за еврокубки.

И в первую очередь для главного тренера "синих" – Хаби Алонсо. Испанец добился успеха в первом официальном матче во главе нового коллектива.

"Безусловно, очень приятное чувство. Трудно выиграть любой матч Премьер-лиги, любой выездной матч, но мы были готовы к напряженной игре. Считаю, что это было очень профессиональное, солидное выступление, с зрелостью, мы справлялись с разными поворотами игры. Довольно рано повели в счете, было несколько шансов забить второй гол, а во втором тайме чувствовали себя комфортно без мяча, контролируя игру. Это выступление, на котором можно строить будущее, обязательно улучшать некоторые вещи, но это хороший первый день". Хаби Алонсо

Как известно, Алонсо только два месяца назад встал у руля лондонского коллектива, – ранее он трудился в немецком "Байере" и мадридском "Реале".

"Рад сыграть первый матч АПЛ в сезоне, мой первый официальный матч за "Челси". Было здорово на этом стадионе с нашими болельщиками в конце и отпраздновать с ними. У меня было ощущение перед стартовым свистком, что они взволнованы, они надеялись увидеть хорошую игру команды, серьезную игру, чтобы они видели, что команда отдает все силы в борьбе. В конце я видел счастливые лица, так что важно создать эту связь". Хаби Алонсо

После победы над "Фулхэмом" подопечные Хаби Алонсо стоят на шестой строчке турнирной таблицы АПЛ, набрав три очка.

В следующем туре "Челси" 30 августа примет у себя дома "Брайтон", который сейчас расположился на первом месте списка лучших клубов Англии.

Также необходимо подчеркнуть, что прошедший матч между "Фулхэмом" и "Челси" был противостоянием двух экс-тренеров "Реала" – Алонсо и Альваро Арбелоа.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Челси - Фулхэм
02:12, 25 августа 2026
"Челси" забил "Фулхэму" уже в начале матча и вырвался вперед
Историческая победа в АПЛ: &quot;Арсенал&quot; разгромил &quot;Челси&quot;
03:02, 24 апреля 2024
Историческая победа в АПЛ: "Арсенал" разгромил "Челси"
Футбол Победа АПЛ
10:52, 04 февраля 2025
"Челси" одолел "Вест Хэм" и вернулся в первую четверку таблицы АПЛ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Нодира Ахмедова
14:09, Сегодня
Таеквондистка из Казахстана Ахмедова стала призёром международного турнира в Китае
Филип Хргович
13:56, Сегодня
"Если проиграю, то буду близок к завершению карьеры": Хргович о титульном бое с Итаумой
&quot;Кайрат&quot; чартером отправился в Бельгию
13:42, Сегодня
"Кайрат" вылетел в Брюссель на ответный матч Лиги Европы против "Андерлехта"
Некоторые лидеры &quot;Ордабасы&quot; пропустят матч против &quot;Кызылжара&quot; в КПЛ
13:29, Сегодня
Некоторые лидеры "Ордабасы" пропустят матч против "Кызылжара" в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: