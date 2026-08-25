Наставник "Челси" оценил свою первую официальную победу на уровне АПЛ

Прошедшей ночью в английской Премьер-лиге завершились все матчи первого тура, в заключительном поединке которого лондонский "Челси" на выезде обыграл "Фулхэм" со счетом 3:2, сообщает Zakon.kz.

Для "аристократов" эта победа очень важна с некоторых позиций, особенно после провала команды в прошлом сезоне, когда они впервые за долгие годы не смогли зацепиться за еврокубки.

И в первую очередь для главного тренера "синих" – Хаби Алонсо. Испанец добился успеха в первом официальном матче во главе нового коллектива.

"Безусловно, очень приятное чувство. Трудно выиграть любой матч Премьер-лиги, любой выездной матч, но мы были готовы к напряженной игре. Считаю, что это было очень профессиональное, солидное выступление, с зрелостью, мы справлялись с разными поворотами игры. Довольно рано повели в счете, было несколько шансов забить второй гол, а во втором тайме чувствовали себя комфортно без мяча, контролируя игру. Это выступление, на котором можно строить будущее, обязательно улучшать некоторые вещи, но это хороший первый день". Хаби Алонсо

Как известно, Алонсо только два месяца назад встал у руля лондонского коллектива, – ранее он трудился в немецком "Байере" и мадридском "Реале".

"Рад сыграть первый матч АПЛ в сезоне, мой первый официальный матч за "Челси". Было здорово на этом стадионе с нашими болельщиками в конце и отпраздновать с ними. У меня было ощущение перед стартовым свистком, что они взволнованы, они надеялись увидеть хорошую игру команды, серьезную игру, чтобы они видели, что команда отдает все силы в борьбе. В конце я видел счастливые лица, так что важно создать эту связь". Хаби Алонсо

После победы над "Фулхэмом" подопечные Хаби Алонсо стоят на шестой строчке турнирной таблицы АПЛ, набрав три очка.

В следующем туре "Челси" 30 августа примет у себя дома "Брайтон", который сейчас расположился на первом месте списка лучших клубов Англии.

Также необходимо подчеркнуть, что прошедший матч между "Фулхэмом" и "Челси" был противостоянием двух экс-тренеров "Реала" – Алонсо и Альваро Арбелоа.