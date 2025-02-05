В США сравнили достижения Хабиба и Ислама Махачева
Фото: Instagram/islam_makhachev
Американский боец UFC Джордан Ливитт высказал мнение насчет достижений российского чемпиона легкого веса Ислама Махачева, сообщает Zakon.kz.
Недавно Махачев в четвертый раз рекордно защитил пояс чемпиона, победив Ренато Мойкано. По словам Ливитта в интервью Helen Yee Sports, Махачева до сих пор недооценивают:
"Я не их тех, кто считает Хабиба величайшим. Мне кажется, Ислам уже превзошел Хабиба в этой гонке".
И это несмотря на то, что некоторые бои Ислама были неоднозначными.
"Что касается навыков, то Ислам для меня уже стал лучшим легковесом в истории. И мне жаль, что люди принижают его заслуги. Он может завершить карьеру, а люди все равно будут сомневаться в том, был ли он лучшим бойцом своего дивизиона", – сказал Ливитт.
Ранее известный ирландский файтер и экс-чемпион UFC Конор Макгрегор отличился
очередным скандальным поступком. Он плюнул в лицо одному из поклонников
российского бойца Хабиба Нурмагомедова за его выкрик.
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