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Спорт

В США сравнили достижения Хабиба и Ислама Махачева

В США сравнили достижения Хабиба и Ислама Махачева, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 06:40 Фото: Instagram/islam_makhachev
Американский боец UFC Джордан Ливитт высказал мнение насчет достижений российского чемпиона легкого веса Ислама Махачева, сообщает Zakon.kz.

Недавно Махачев в четвертый раз рекордно защитил пояс чемпиона, победив Ренато Мойкано. По словам Ливитта в интервью Helen Yee Sports, Махачева до сих пор недооценивают:

"Я не их тех, кто считает Хабиба величайшим. Мне кажется, Ислам уже превзошел Хабиба в этой гонке".

И это несмотря на то, что некоторые бои Ислама были неоднозначными.

"Что касается навыков, то Ислам для меня уже стал лучшим легковесом в истории. И мне жаль, что люди принижают его заслуги. Он может завершить карьеру, а люди все равно будут сомневаться в том, был ли он лучшим бойцом своего дивизиона", – сказал Ливитт.

Ранее известный ирландский файтер и экс-чемпион UFC Конор Макгрегор отличился очередным скандальным поступком. Он плюнул в лицо одному из поклонников российского бойца Хабиба Нурмагомедова за его выкрик.

Аксинья Титова
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