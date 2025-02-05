В США сравнили достижения Хабиба и Ислама Махачева

Американский боец UFC Джордан Ливитт высказал мнение насчет достижений российского чемпиона легкого веса Ислама Махачева, сообщает Zakon.kz.

Недавно Махачев в четвертый раз рекордно защитил пояс чемпиона, победив Ренато Мойкано. По словам Ливитта в интервью Helen Yee Sports, Махачева до сих пор недооценивают:

"Я не их тех, кто считает Хабиба величайшим. Мне кажется, Ислам уже превзошел Хабиба в этой гонке".

И это несмотря на то, что некоторые бои Ислама были неоднозначными.

"Что касается навыков, то Ислам для меня уже стал лучшим легковесом в истории. И мне жаль, что люди принижают его заслуги. Он может завершить карьеру, а люди все равно будут сомневаться в том, был ли он лучшим бойцом своего дивизиона", – сказал Ливитт.

Ранее известный ирландский файтер и экс-чемпион UFC Конор Макгрегор отличился очередным скандальным поступком. Он плюнул в лицо одному из поклонников российского бойца Хабиба Нурмагомедова за его выкрик.

