Казахстанец стал чемпионом мира по пара биатлону

Ербол Хамитов одержал победу в индивидуальной гонке на 12,5 км с результатом 35:29.01, сообщает Zakon.kz.

Второе место занял канадец Дерек Заплатонски (35:36.3), а третье – американец Аарон Пайк (35:37.8).

6 февраля Ербол Хамитов уже отличился в мужском спринте на 7,5 км, завоевав бронзовую медаль.

Чемпионат мира по пара биатлону проходит в Словении с 3 по 9 февраля.

Ранее сообщалось, что казахстанские хоккеистки в овертайме обыграли соперниц из Южной Кореи на Азиаде-2025.