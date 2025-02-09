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Спорт

Казахстанец стал чемпионом мира по пара биатлону

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2025 16:55 Фото: olympic.kz
Ербол Хамитов одержал победу в индивидуальной гонке на 12,5 км с результатом 35:29.01, сообщает Zakon.kz.

Второе место занял канадец Дерек Заплатонски (35:36.3), а третье – американец Аарон Пайк (35:37.8).

6 февраля Ербол Хамитов уже отличился в мужском спринте на 7,5 км, завоевав бронзовую медаль.

Чемпионат мира по пара биатлону проходит в Словении с 3 по 9 февраля.

Ранее сообщалось, что казахстанские хоккеистки в овертайме обыграли соперниц из Южной Кореи на Азиаде-2025.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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