Казахстанские хоккеистки в овертайме обыграли соперниц из Южной Кореи на Азиаде-2025

9 февраля женская команда Казахстана по хоккею на Азиатских играх-2025 одержала победу над командой из Южной Кореи в групповом раунде, сообщает Zakon.kz.

За три периода команды не смогли отметиться голевыми действиями. В итоге победитель встречи был определен в овертайме.

Победу Казахстану точным броском принесла Александра Шегай.

После четырех матчей наша сборная лидирует в группе B.

Ранее сообщалось, что впервые в истории Казахстан завоевал "золото" Азиатских игр в шорт-треке.