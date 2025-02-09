Казахстанские хоккеистки в овертайме обыграли соперниц из Южной Кореи на Азиаде-2025
Фото: olympic.kz
9 февраля женская команда Казахстана по хоккею на Азиатских играх-2025 одержала победу над командой из Южной Кореи в групповом раунде, сообщает Zakon.kz.
За три периода команды не смогли отметиться голевыми действиями. В итоге победитель встречи был определен в овертайме.
Победу Казахстану точным броском принесла Александра Шегай.
После четырех матчей наша сборная лидирует в группе B.
Ранее сообщалось, что впервые в истории Казахстан завоевал "золото" Азиатских игр в шорт-треке.
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