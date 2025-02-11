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Спорт

Нурмагомедов сообщил, когда состоится его следующий поединок

Нурмагомедов сообщил, когда состоится его следующий поединок, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 08:54 Фото: Instagram/umar_nurmagomedov
Экс-претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов высказался о сроках своего следующего поединка, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в социальных сетях Умар сообщил, что вернется в октагон через полгода.

"Можно будет бить через четыре месяца. Скорее всего, вернусь через шесть", – сказал Умар Нурмагомедов.

В своем последнем бою Умар потерпел первое поражение в карьере, уступив единогласным решением судей действующему чемпиону UFC из Грузии Мерабу Двалишвили.

После поединка стало известно, что российский боец сломал руку во время боя.

Ранее чемпион UFC назначил время и место для боя с Шавкатом Рахмоновым.

Аксинья Титова
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