Нурмагомедов сообщил, когда состоится его следующий поединок
Фото: Instagram/umar_nurmagomedov
Экс-претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов высказался о сроках своего следующего поединка, сообщает Zakon.kz.
На своей странице в социальных сетях Умар сообщил, что вернется в октагон через полгода.
"Можно будет бить через четыре месяца. Скорее всего, вернусь через шесть", – сказал Умар Нурмагомедов.
В своем последнем бою Умар потерпел первое поражение в карьере, уступив единогласным решением судей действующему чемпиону UFC из Грузии Мерабу Двалишвили.
После поединка стало известно, что российский боец сломал руку во время боя.
Ранее чемпион UFC назначил время и место для боя с Шавкатом Рахмоновым.
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