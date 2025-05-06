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Спорт

Нурмагомедов назвал дату возвращения в октагон

Боец UFC, фото, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 07:55 Фото: Instagram/umar_nurmagomedov
Менеджер российского экс-претендента на титул UFC в легчайшем весе Умара Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал о следующем выступлении своего подопечного, сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, что Умар проведет свой следующий бой в октябре 2025 года.

"Переговоры были, они хотели сделать бой в августе. Это была публичная история, все видели. Умар к августу не успевает. Мы думаем, что Ян не будет его ждать до октября, когда будет готов Умар. Умар выступит ближе к концу года, нацеливаемся на турнир в Абу-Даби", – сказал тренер ТАСС.

В своем последнем бою Умар Нурмагомедов уступил чемпиону UFC в легчайшем весе Мерабу Двалишвили. После поединка стало известно, что россиянин сломал руку.

Ранее знаменитый тренер высказался насчет боя Илии Топурии и Махачева.

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Аксинья Титова
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