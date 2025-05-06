Нурмагомедов назвал дату возвращения в октагон

Фото: Instagram/umar_nurmagomedov

Менеджер российского экс-претендента на титул UFC в легчайшем весе Умара Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал о следующем выступлении своего подопечного, сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, что Умар проведет свой следующий бой в октябре 2025 года. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Umar Nurmagomedov (@umar_nurmagomedov) "Переговоры были, они хотели сделать бой в августе. Это была публичная история, все видели. Умар к августу не успевает. Мы думаем, что Ян не будет его ждать до октября, когда будет готов Умар. Умар выступит ближе к концу года, нацеливаемся на турнир в Абу-Даби", – сказал тренер ТАСС. В своем последнем бою Умар Нурмагомедов уступил чемпиону UFC в легчайшем весе Мерабу Двалишвили. После поединка стало известно, что россиянин сломал руку. Ранее знаменитый тренер высказался насчет боя Илии Топурии и Махачева.

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