Шантажистов Михаэля Шумахера осудили в Германии

Суд Германии вынес приговор людям, шантажировавшим семью автогонщика Шумахера, сообщает Zakon.kz.

На днях суд признал виновными троих обвиняемых в попытке шантажа автогонщика Михаэля Шумахера и его семьи, пишет Daily Mail. По версии следствия, 53-летний экс-телохранитель Шумахера Маркус Фриче, охранник ночного клуба Йилмаз Тозтуркан и его 30-летний сын Дэниел Линс, который является специалистом по ИТ-технологиям, похитили материалы с компьютера Шумахера.

Мужчины стали вымогать 15 млн евро за неразглашение конфиденциальной информации о состоянии гонщика и прописанных ему препаратах. Они угрожали, что в случае отказа опубликуют информацию в даркнете.

В ходе расследования выяснилось, что телохранитель собирал личные материалы Шумахера более пяти лет.





У Фриче изъяли:

1,5 тыс. изображений и видеозаписей;

рецепты на медикаменты для автогонщика;

записи врачей о его состоянии.

Информация находилась на жестких дисках, USB-накопителях и мобильных телефонах. Мужчина заявил, что пошел на шантаж из-за долгов.

Главным обвиняемым был охранник Йилмаз Тозтуркан, который пытался вести переговоры о сделке с семьей Шумахера. Мужчину признали виновным в вымогательстве и приговорили к трем годам тюремного заключения. Маркуса Фриче приговорили к двум годам ограничения свободы условно. Сыну Тозтуркана Дэниелу Линсу назначили наказание в виде шести месяцев условного осуждения.

Недавно телохранитель Месси, получающий за свои услуги 60 тыс. евро в неделю, допустил оплошность в ходе матча.