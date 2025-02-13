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Спорт

Шантажистов Михаэля Шумахера осудили в Германии

Шантаж, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 04:04 Фото: Facebook/michaelschumacherofficial
Суд Германии вынес приговор людям, шантажировавшим семью автогонщика Шумахера, сообщает Zakon.kz.

На днях суд признал виновными троих обвиняемых в попытке шантажа автогонщика Михаэля Шумахера и его семьи, пишет Daily Mail. По версии следствия, 53-летний экс-телохранитель Шумахера Маркус Фриче, охранник ночного клуба Йилмаз Тозтуркан и его 30-летний сын Дэниел Линс, который является специалистом по ИТ-технологиям, похитили материалы с компьютера Шумахера.

Мужчины стали вымогать 15 млн евро за неразглашение конфиденциальной информации о состоянии гонщика и прописанных ему препаратах. Они угрожали, что в случае отказа опубликуют информацию в даркнете.

В ходе расследования выяснилось, что телохранитель собирал личные материалы Шумахера более пяти лет.


У Фриче изъяли:

  • 1,5 тыс. изображений и видеозаписей;
  • рецепты на медикаменты для автогонщика;
  • записи врачей о его состоянии.

Информация находилась на жестких дисках, USB-накопителях и мобильных телефонах. Мужчина заявил, что пошел на шантаж из-за долгов.

Главным обвиняемым был охранник Йилмаз Тозтуркан, который пытался вести переговоры о сделке с семьей Шумахера. Мужчину признали виновным в вымогательстве и приговорили к трем годам тюремного заключения. Маркуса Фриче приговорили к двум годам ограничения свободы условно. Сыну Тозтуркана Дэниелу Линсу назначили наказание в виде шести месяцев условного осуждения.

Недавно телохранитель Месси, получающий за свои услуги 60 тыс. евро в неделю, допустил оплошность в ходе матча.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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