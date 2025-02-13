Шантажистов Михаэля Шумахера осудили в Германии
На днях суд признал виновными троих обвиняемых в попытке шантажа автогонщика Михаэля Шумахера и его семьи, пишет Daily Mail. По версии следствия, 53-летний экс-телохранитель Шумахера Маркус Фриче, охранник ночного клуба Йилмаз Тозтуркан и его 30-летний сын Дэниел Линс, который является специалистом по ИТ-технологиям, похитили материалы с компьютера Шумахера.
Мужчины стали вымогать 15 млн евро за неразглашение конфиденциальной информации о состоянии гонщика и прописанных ему препаратах. Они угрожали, что в случае отказа опубликуют информацию в даркнете.
В ходе расследования выяснилось, что телохранитель собирал личные материалы Шумахера более пяти лет.
У Фриче изъяли:
- 1,5 тыс. изображений и видеозаписей;
- рецепты на медикаменты для автогонщика;
- записи врачей о его состоянии.
Информация находилась на жестких дисках, USB-накопителях и мобильных телефонах. Мужчина заявил, что пошел на шантаж из-за долгов.
Главным обвиняемым был охранник Йилмаз Тозтуркан, который пытался вести переговоры о сделке с семьей Шумахера. Мужчину признали виновным в вымогательстве и приговорили к трем годам тюремного заключения. Маркуса Фриче приговорили к двум годам ограничения свободы условно. Сыну Тозтуркана Дэниелу Линсу назначили наказание в виде шести месяцев условного осуждения.
Недавно телохранитель Месси, получающий за свои услуги 60 тыс. евро в неделю, допустил оплошность в ходе матча.