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Спорт

Горбатый кит ненадолго проглотил спортсмена у берегов Чили

Горбатый кит, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 06:50 Фото: pixabay
Горбатый кит проглотил 20-летнего гребца-каякера у берегов чилийской Патагониив и затем выплюнул его через несколько секунд, сообщает Zakon.kz.

Инцидент, заснятый недавно на камеру, быстро стал вирусным. Так 20-летний Адриан Симанкас катался на байдарках со своим отцом Деллом в Баия-эль-Агила недалеко от маяка Сан-Исидро в Магеллановом проливе, передает Associated Press. Через какое-то время всплыл горбатый кит, который на несколько секунд поглотил Адриана и его желтый каяк, а затем выплюнул его через несколько секунд

Делл, находившийся всего в нескольких метрах от него, заснял этот момент на видео, одновременно призывая сына сохранять спокойствие.

"Сохраняй спокойствие, сохраняй спокойствие", – слышно, как он говорит после того, как его сына освободили из пасти кита.

Позже Адриан описал "ужас" тех нескольких секунд агентству Associated Press. Он и объяснил, что настоящий страх возник у него только после того, как он вынырнул на поверхность, опасаясь, что огромное животное причинит вред его отцу или что он погибнет в ледяной воде.

В начале февраля у берегов израильского города Хадера акула напала на рыбака, но мужчине удалось отбиться.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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