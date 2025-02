Горбатый кит ненадолго проглотил спортсмена у берегов Чили

Инцидент, заснятый недавно на камеру, быстро стал вирусным. Так 20-летний Адриан Симанкас катался на байдарках со своим отцом Деллом в Баия-эль-Агила недалеко от маяка Сан-Исидро в Магеллановом проливе, передает Associated Press. Через какое-то время всплыл горбатый кит, который на несколько секунд поглотил Адриана и его желтый каяк, а затем выплюнул его через несколько секунд

Делл, находившийся всего в нескольких метрах от него, заснял этот момент на видео, одновременно призывая сына сохранять спокойствие.

Позже Адриан описал "ужас" тех нескольких секунд агентству Associated Press. Он и объяснил, что настоящий страх возник у него только после того, как он вынырнул на поверхность, опасаясь, что огромное животное причинит вред его отцу или что он погибнет в ледяной воде.

