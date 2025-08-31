Камера на горбатом ките показала прыжок из воды глазами животного
Как пишет Discover Wildlife, прыжки горбатых китов всегда привлекали внимание ученых, но этот удивительный акт до сих пор плохо изучен: различные теории объясняют, зачем киты выпрыгивают из воды, – от общения с сородичами до избавления от паразитов или, возможно, просто ради удовольствия.
Фото: Instagram/stellwagenbanknms
Недавно сотрудники заповедника решили запечатлеть прыжок из воды с точки зрения кита. Для этого они прикрепили неинвазивную присоску с камерой к горбатому киту по кличке Спелл.
Камера успела снять прыжок глазами животного, краткий момент, когда кит парил в воздухе, но мощная сила удара о воду оторвала присоску вместе с камерой. К счастью, ученые находились неподалеку и смогли извлечь оборудование из воды.
