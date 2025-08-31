#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Камера на горбатом ките показала прыжок из воды глазами животного

Горы, судно, кит, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 03:20 Фото: pixabay
Камера, прикрепленная к горбатому киту сотрудниками Национального морского заповедника Стеллваген Бэнк (SBNMS NOAA), запечатлела редкий момент, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Discover Wildlife, прыжки горбатых китов всегда привлекали внимание ученых, но этот удивительный акт до сих пор плохо изучен: различные теории объясняют, зачем киты выпрыгивают из воды, – от общения с сородичами до избавления от паразитов или, возможно, просто ради удовольствия.

Фото: Instagram/stellwagenbanknms

Недавно сотрудники заповедника решили запечатлеть прыжок из воды с точки зрения кита. Для этого они прикрепили неинвазивную присоску с камерой к горбатому киту по кличке Спелл.

Камера успела снять прыжок глазами животного, краткий момент, когда кит парил в воздухе, но мощная сила удара о воду оторвала присоску вместе с камерой. К счастью, ученые находились неподалеку и смогли извлечь оборудование из воды.

Ранее мы писали о том, что ученые обнаружили уникальную ярко-оранжевую акулу.

Аксинья Титова
