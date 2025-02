Рыбак отбился от акулы в Израиле

В Сети завирусилась видеозапись противостояния человека с морским хищником. Нападение акулы в этом месте произошло впервые за 75 лет. Момент атаки попал на видеокамеру GoPro мужчины. Тот не растерялся и дал бой хищнику, использовав гарпун в качестве копья.

В итоге рыбак отогнал акулу и она уплыла. А мужчина, постепенно ретируясь, выбрался на лодку.

A shark attacked a fisherman off the coast of Israeli Hadera



The amazing footage was caught on an action camera attached to a harpoon, which the man used to scare off the predator. pic.twitter.com/LUSs83o1c5