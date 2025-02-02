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Мир

Рыбак отбился от акулы в Израиле

Акула, фото - Новости Zakon.kz от 02.02.2025 08:13 Фото: pixabay
У берегов израильского города Хадера акула напала на человека, сообщает Zakon.kz.

В Сети завирусилась видеозапись противостояния человека с морским хищником. Нападение акулы в этом месте произошло впервые за 75 лет. Момент атаки попал на видеокамеру GoPro мужчины. Тот не растерялся и дал бой хищнику, использовав гарпун в качестве копья.

В итоге рыбак отогнал акулу и она уплыла. А мужчина, постепенно ретируясь, выбрался на лодку.

В конце января на шоу в Китае огромная рыба укусила за голову девушку-аниматора из России.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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