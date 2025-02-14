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Спорт

Мбаппе будет вызван в состав сборной Франции спустя пять месяцев

Футбол Вызов Сборную, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 17:04 Фото: Instagram/k.mbappe
Лидер и капитан французской сборной Килиан Мбаппе возвращается в состав вице-чемпионов мира. Это решение принято главным тренером "трехцветных" Дидье Дешамом, сообщает Zakon.kz.

Как информирует Le Equipe, Дидье Дешам вызовет форварда "Реала" в сборную Франции в марте на матчи Лиги наций УEФА против Хорватии.

"Очевидно, что он будет там. Почему бы ему не быть там". Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам

Нападающий королевского клуба пропустил два подряд сбора Франции из-за разных причин. 21 и 24 марта команда Дешама проведет два матча со сборной Хорватии в 1/4 финала Лиги наций УЕФА. 

26-летний футболист пять месяцев не надевал футболку своей сборной. По некоторым сведениям, Мбаппе попросил Дешама не вызывать его, чтобы он мог быстрее пройти процесс адаптации в "Реале".

Но, с другой стороны, в это время он пережил скандал с изнасилованием в одном из отелей Стокгольма.   

В составе "трехцветных" нападающий принял участие в 86 матчах во всех турнирах, где он забил 48 голов и оформил 35 передач.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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