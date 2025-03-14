Мбаппе возвращается в сборную Франции после долгого отсутствия

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе спустя полгода вызван в состав сборной Франции. Форвард практически не играл в майке своей сборной после окончания Евро-2024, сообщает Zakon.kz.

После европейского первенства в Германии Килиан Мбаппе из-за ряда причин пропустил два подряд сбора французской дружины.

Когда все проблемы футболиста были решены, плюс он уже прошел полную адаптацию и ныне является яркой звездой королевского клуба, его снова пригласили в стан чемпионов мира 2018 года.

Фото: Instagram/equipedefrance

Поводом для вызова Мбаппе стали два серьезных матча против сборной Хорватии в рамках 1/4 финала Лиги наций УЕФА.

Помимо Килиана, на эти игры, которые запланированы на 20 и 23 марта, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вызвал следующих игроков:

Вратари: Люка Шевалье ("Лилль"), Майк Меньян ("Милан") и Брис Самба ("Ланс").

Защитники: Жонатан Клосс ("Ницца"), Люка Динь ("Астон Вилла"), Тео Эрнандес ("Милан"), Ибраима Конате ("Ливерпуль"), Жюль Кунде ("Барселона"), Бенжамен Павар ("Интер"), Вильям Салиба ("Арсенал") и Дайо Упамекано ("Бавария").

Полузащитники: Эдуардо Камавинга ("Реал"), Маттео Гендузи ("Лацио"), Куадио Коне ("Рома"), Адриен Рабьо ("Марсель"), Орельен Тчуамени ("Реал") и Уоррен Заир-Эмери ("ПСЖ").

Фото: Instagram/equipedefrance

Форварды: Брэдли Барколя (ПСЖ), Усман Дембеле (ПСЖ), Дезире Дуэ (ПСЖ), Рандаль Коло-Муани ("Ювентус"), Килиан Мбаппе ("Реал"), Майкл Олисе ("Бавария") и Маркус Тюрам ("Интер").

"Поговорил с ним и подтверждаю, что он будет капитаном. Не в моих правилах углубляться в содержание разговора. Есть обязательства, которые становятся все более важными. Обязательства перед СМИ имеют значение, и Килиан выполняет их, даже если не так часто общается с прессой. Это отнимает много сил и может быть сопряжено с определенными рисками по определенным вопросам и темам. Килиан знает об обязательствах, и это очень хорошо". Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам

В ночь на 20 февраля Килиан Мбаппе перешагнул рубеж в 500 карьерных очков. А на днях французский нападающий помог своему клуба пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА.