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В сборной Франции по футболу нашли замену Килиану Мбаппе

В сборной Франции нашли замену Килиану Мбаппе, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 03:59 Фото: Instagram/realmadrid
В сборной Франции назвали имя капитана национальной футбольной команды в отсутствие Килиана Мбаппе, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, пресс-служба сборной Франции назвала имя капитана команды на предстоящий матч с Израилем в Лиге наций.

В отсутствие травмированного Килиана Мбаппе на следующую игру "трехцветных" выведет на поле другой футболист "Реала" Орельен Тчуамени.

Матч Лиги наций Израиль – Франция состоится 10 октября в Будапеште и начнется в 23:45 по времени Астаны.

Ранее звездного французского нападающего королевского клуба Килиана Мбаппе признали лучшим игроком "Реала" в сентябре 2024 года. Форвард набрал 7 (6+1) очков в пяти матчах месяца.

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