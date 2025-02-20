Какие результаты показывает Бибисара Асаубаева на Гран-при в Монако

В ночь на 20 февраля на женском Гран-при FIDE Monaco-2025 завершились матчи второго раунда, где казахстанка Бибисара Асаубаева сыграла вничью с титулованной россиянкой Катериной Лагно, сообщает Zakon.kz.

Соревнования в Монако проходят в рамках третьего этапа Гран-при FIDE с участием 10-ти лучших шахматисток планеты, куда наша Бибисара Асаубаева приехала в качестве лидера общего зачета.

На этих состязаниях королева казахстанских женских шахмат к этой минуте сыграла две партии и обе свела к ничьей.

Фото: Instagram/fide_chess

Вначале Асаубаева белыми фигурами разошлась миром с Сарасадат Хадемальшарьех (Испания). Затем Бибисара показала аналогичный результат против россиянки Катерины Лагно.

В итоге к этому часу лидер казахстанской женской сборной, набрав 1 очко, располагается на позиции с пятого по седьмое место.

Фото: Instagram/fide_chess

Лидерами турнирной таблицы в Монако пока являются 4 участницы, но все может поменяться уже в следующем туре, так как разница баллов между шахматистками небольшая.

По сумме двух предыдущих этапов женского Гран-при, которые прошли в Тбилиси и Шымкенте, на вершине общего зачета красуется Бибисара Асаубаева (182,5 очка). На втором месте находится гречанка Ставрула Цолакиду (149,17). А третью позицию делят Алина Кашлинская (130) и чемпионка турнира в Шымкенте Александра Горячкина (130).

