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Спорт

Какие результаты показывает Бибисара Асаубаева на Гран-при в Монако

Шахматы Итоги 2 Тура, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 10:32 Фото: Instagram/bibisarachess
В ночь на 20 февраля на женском Гран-при FIDE Monaco-2025 завершились матчи второго раунда, где казахстанка Бибисара Асаубаева сыграла вничью с титулованной россиянкой Катериной Лагно, сообщает Zakon.kz.

Соревнования в Монако проходят в рамках третьего этапа Гран-при FIDE с участием 10-ти лучших шахматисток планеты, куда наша Бибисара Асаубаева приехала в качестве лидера общего зачета.

На этих состязаниях королева казахстанских женских шахмат к этой минуте сыграла две партии и обе свела к ничьей.

Шахматы Ничья Гран-При, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 10:32

Фото: Instagram/fide_chess

Вначале Асаубаева белыми фигурами разошлась миром с Сарасадат Хадемальшарьех (Испания). Затем Бибисара показала аналогичный результат против россиянки Катерины Лагно.

В итоге к этому часу лидер казахстанской женской сборной, набрав 1 очко, располагается на позиции с пятого по седьмое место.

Шахматы Монако Асаубаева, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 10:32

Фото: Instagram/fide_chess

Лидерами турнирной таблицы в Монако пока являются 4 участницы, но все может поменяться уже в следующем туре, так как разница баллов между шахматистками небольшая.

По сумме двух предыдущих этапов женского Гран-при, которые прошли в Тбилиси и Шымкенте, на вершине общего зачета красуется Бибисара Асаубаева (182,5 очка). На втором месте находится гречанка Ставрула Цолакиду (149,17). А третью позицию делят Алина Кашлинская (130) и чемпионка турнира в Шымкенте Александра Горячкина (130).

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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