Какие результаты показывает Бибисара Асаубаева на Гран-при в Монако
Соревнования в Монако проходят в рамках третьего этапа Гран-при FIDE с участием 10-ти лучших шахматисток планеты, куда наша Бибисара Асаубаева приехала в качестве лидера общего зачета.
На этих состязаниях королева казахстанских женских шахмат к этой минуте сыграла две партии и обе свела к ничьей.
Фото: Instagram/fide_chess
Вначале Асаубаева белыми фигурами разошлась миром с Сарасадат Хадемальшарьех (Испания). Затем Бибисара показала аналогичный результат против россиянки Катерины Лагно.
В итоге к этому часу лидер казахстанской женской сборной, набрав 1 очко, располагается на позиции с пятого по седьмое место.
Фото: Instagram/fide_chess
Лидерами турнирной таблицы в Монако пока являются 4 участницы, но все может поменяться уже в следующем туре, так как разница баллов между шахматистками небольшая.
По сумме двух предыдущих этапов женского Гран-при, которые прошли в Тбилиси и Шымкенте, на вершине общего зачета красуется Бибисара Асаубаева (182,5 очка). На втором месте находится гречанка Ставрула Цолакиду (149,17). А третью позицию делят Алина Кашлинская (130) и чемпионка турнира в Шымкенте Александра Горячкина (130).