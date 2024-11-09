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Бибисара Асаубаева возглавила общую таблицу женского Гран-при ФИДЕ

Шахматы Лидер Гран-При, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 09:38 Фото: fide.com
8 ноября в Шымкенте финишировал второй этап Гран-при ФИДЕ среди женщин, где победительницей стала россиянка Александра Горячкина. Призовую тройку этих состязаний замкнула казахстанка Бибисара Асаубаева, сообщает Zakon.kz.

Помимо Горячкиной, впереди Асаубаевой оказалась еще китаянка Тан Чжунъи, передает пресс-служба FIDE.

По сумме девяти раундов лидер женской сборной Казахстана набрала 5 очков, что позволило ей разместиться на третьей позиции шымкентских соревнований. Набранные баллы позволили Бибисаре возглавить общую таблицу Гран-при по итогам двух этапов, включая состязания, которые прошли летом в Тбилиси (Грузия).

Шахматы Лидер Гран-При, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 09:38

Фото: Instagram/kzchessfederation

Суммируя очки прошедших этапов (105+77,5), Асаубаева на данный час накопила 182,5 пункта. За ней в таблице располагается гречанка Ставрула Цолакиду (149,17). Третье место делят польская шахматистка Алина Кашлинская (130) и чемпионка турнира в Шымкенте Александра Горячкина (130).

В заключительный день шахматных баталий на юге нашей страны Бибисара Асаубаева сыграла вничью с Батхуяг Мунгунтуул из Монголии, что позволило ей опередить конкурента за "бронзу" Ставрулу Цолакиду.

Третий этап женского Гран-при FIDE состоится уже в 2025 году, с 17 по 28 февраля в Монако.

Куандык Шынасилов
Бибисара Асаубаева 2024 год Шахматы
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