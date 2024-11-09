Бибисара Асаубаева возглавила общую таблицу женского Гран-при ФИДЕ
Помимо Горячкиной, впереди Асаубаевой оказалась еще китаянка Тан Чжунъи, передает пресс-служба FIDE.
По сумме девяти раундов лидер женской сборной Казахстана набрала 5 очков, что позволило ей разместиться на третьей позиции шымкентских соревнований. Набранные баллы позволили Бибисаре возглавить общую таблицу Гран-при по итогам двух этапов, включая состязания, которые прошли летом в Тбилиси (Грузия).
Фото: Instagram/kzchessfederation
Суммируя очки прошедших этапов (105+77,5), Асаубаева на данный час накопила 182,5 пункта. За ней в таблице располагается гречанка Ставрула Цолакиду (149,17). Третье место делят польская шахматистка Алина Кашлинская (130) и чемпионка турнира в Шымкенте Александра Горячкина (130).
В заключительный день шахматных баталий на юге нашей страны Бибисара Асаубаева сыграла вничью с Батхуяг Мунгунтуул из Монголии, что позволило ей опередить конкурента за "бронзу" Ставрулу Цолакиду.
Третий этап женского Гран-при FIDE состоится уже в 2025 году, с 17 по 28 февраля в Монако.