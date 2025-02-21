Чемпиона НБА "удалили" за нарушение антинаркотической программы

Игрок клуба НБА "Милуоки Бакс" Бобби Портис дисквалифицирован за нарушение антинаркотической программы. Баскетболист пропустит 25 матчей, сообщает Zakon.kz.

Агент Марк Бартельштейн заявил в соцсети X лиги, что Портис перепутал обезболивающее, приняв препарат, который запрещен НБА. 30-летний Портис выступает за "Милуоки" с 2020 года, в 2021 году он вместе с командой стал чемпионом НБА.

В этом сезоне баскетболист провел 46 матчей, в которых в среднем набирал 13,7 очка, делал 8,3 подбора и 2,2 передачи.

Ранее сообщалось, что матч "Челленджера" в Конго был прерван из-за стрельбы и взрывов.