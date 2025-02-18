Матч "Челленджера" в Конго был прерван из-за стрельбы и взрывов

18 февраля на профессиональном теннисном турнире из серии ATP "Челленджер", который проходил на кортах Браззавиле (Конго), произошел инцидент. Один из матчей пришлось приостановить из-за стрельбы и взрывов рядом с местом проведения этих соревнований, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился во время поединка россиянина Ивана Денисова и Гая ден Аудена (Нидерланды). Во одном из игровых эпизодов за пределами кортов начались выстрелы, затем кто-то бросил дымовые шашки.

В этот момент организаторы и участники турнира начали убегать с места происшествия. Все произошло во втором сете матча между Денисовым и Ауденом.

Спустя время теннисисты вернулись и доиграли встречу, где успех оказался на стороне голландца, который отпраздновал его со счетом 6:1, 6:3.

"Челленджер" в Браззавиле продлится до 23 февраля.

Между тем американские морозы помешали Лионелю Месси вовремя выйти на матч Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

Ранее сообщалось, что в Демократической Республике Конго (ДРК) проходят бои конголезской армии с повстанцами из группировки "Движение 23 марта" (М23). В результате конфликта погибли 17 человек и еще 367 получили ранения.