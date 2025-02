Овечкин подобрался к списку топ-5 снайперов-ветеранов в НХЛ

Этих показателей лидер "Кэпиталз" достиг после хет-трика, который он оформил накануне в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Эдмонтона" (7:3).

В ночь на 24 февраля россиянин забил свои 880-й, 881-й и 882-й голы в регулярных чемпионатах. Ему до рекорда Уэйну Гретцки осталось забить еще 12 шайб (894).

Всего в этом сезоне Александр Овечкин забил 29 голов после 41-го матча, что позволяет ему среди хоккеистов "39 лет и старше" делить шестое место с Джонни Бьюсиком, который также отличился 29 раз в сезоне-1974/75.

Most goals in a season by a player age 39 or older:

44- Gordie Howe (1968-69)

39- Howe (1967-68)

36- Johnny Bucyk (1975-76)

31- Howe (1969-70)

31- Teemu Selanne (2010-11)

29- Bucyk (1974-75)

28- @Capitals Alex Ovechkin (2024-25)

28- Jean Ratelle (1979-80)

28- Shane Doan (2015-16) pic.twitter.com/3OE0EqsUj4