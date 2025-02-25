#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
502.89
527.03
5.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
502.89
527.03
5.71
Спорт

Овечкин подобрался к списку топ-5 снайперов-ветеранов в НХЛ

Хоккей Топ-5 Снайперов, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 12:47 Фото: Instagram/capitals
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин приблизился к улучшению еще одного исторического рекорда НХЛ. Российский форвард забил 29 шайб за текущий сезон и делит шестое место за всю историю Лиги среди игроков, кому 39 и больше лет, сообщает Zakon.kz.

Этих показателей лидер "Кэпиталз" достиг после хет-трика, который он оформил накануне в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Эдмонтона" (7:3).

В ночь на 24 февраля россиянин забил свои 880-й, 881-й и 882-й голы в регулярных чемпионатах. Ему до  рекорда Уэйну Гретцки осталось забить еще 12 шайб (894).

Всего в этом сезоне Александр Овечкин забил 29 голов после 41-го матча, что позволяет ему среди хоккеистов "39 лет и старше" делить шестое место с Джонни Бьюсиком, который также отличился 29 раз в сезоне-1974/75.

Скорее всего, Ови уже в ближайшее время сможет догнать конкурентов, которые стоят выше него. Это Теему Селянне (31 гол) и Горди Хоу (31).

Абсолютным рекордсменом в этой номинации считается легендарный Горди Хоу, забивший 44 гола в сезоне-1968/69.

24 февраля Александр Овечкин стал автором нового рекорда в НХЛ.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Опубликован предварительный список претендентов на "Золотой мяч"
Спорт
11:52, Сегодня
Опубликован предварительный список претендентов на "Золотой мяч"
Клуб лидера казахстанской сборной гарантировал себе участие в Кубке Гагарина
Спорт
10:44, Сегодня
Клуб лидера казахстанской сборной гарантировал себе участие в Кубке Гагарина
ФК "Галатасарай" обвинил Моуринью в расизме и подает на него в суд
Спорт
09:56, Сегодня
ФК "Галатасарай" обвинил Моуринью в расизме и подает на него в суд
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: