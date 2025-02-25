Овечкин подобрался к списку топ-5 снайперов-ветеранов в НХЛ
Этих показателей лидер "Кэпиталз" достиг после хет-трика, который он оформил накануне в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Эдмонтона" (7:3).
В ночь на 24 февраля россиянин забил свои 880-й, 881-й и 882-й голы в регулярных чемпионатах. Ему до рекорда Уэйну Гретцки осталось забить еще 12 шайб (894).
Всего в этом сезоне Александр Овечкин забил 29 голов после 41-го матча, что позволяет ему среди хоккеистов "39 лет и старше" делить шестое место с Джонни Бьюсиком, который также отличился 29 раз в сезоне-1974/75.
Most goals in a season by a player age 39 or older:— StatsCentre (@StatsCentre) February 23, 2025
44- Gordie Howe (1968-69)
39- Howe (1967-68)
36- Johnny Bucyk (1975-76)
31- Howe (1969-70)
31- Teemu Selanne (2010-11)
29- Bucyk (1974-75)
28- @Capitals Alex Ovechkin (2024-25)
28- Jean Ratelle (1979-80)
28- Shane Doan (2015-16) pic.twitter.com/3OE0EqsUj4
Скорее всего, Ови уже в ближайшее время сможет догнать конкурентов, которые стоят выше него. Это Теему Селянне (31 гол) и Горди Хоу (31).
Абсолютным рекордсменом в этой номинации считается легендарный Горди Хоу, забивший 44 гола в сезоне-1968/69.
24 февраля Александр Овечкин стал автором нового рекорда в НХЛ.