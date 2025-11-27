Овечкин забил 11-й гол сезона и стучится в топ-30 лучших снайперов НХЛ

Утром 27 ноября капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забил свой 908-й карьерный гол в чемпионате НХЛ. Для россиянина это 11-я шайба в текущем сезоне, и он постепенно приближается к лучшим снайперам Лиги, сообщает Zakon.kz.

Лидер столичной дружины отметился взятием ворот в домашнем поединке против "Виннипега", а его команда выиграла с итоговым счетом 4:3.

40-летний форвард на шестой минуте второго периода вывел своих коллег вперед, когда на табло горели цифры 2:2.

Также этот гол стал 985-м с учетом игр плей-офф, до абсолютного рекорда Уэйна Гретцки (1016) Овечкину не хватает 31 шайбы.

К этому часу в активе Александра 22 (11+11) очка после 24 встреч текущего сезона. Он ныне занимает 39-е место среди лучших бомбардиров нынешнего чемпионата, а в споре снайперов у него 35-я позиция.

После успеха над "Виннипегом" "Кэпиталз" выиграли пять из шести последних матчей в НХЛ и поднялись на четвертую строчку таблицы Восточной конференции с багажом в 28 очков.

21 ноября в выездном матче с "Монреалем" Овечкин оформил первый хет-трик этого сезона.